Táningsdóttir Kims formlegur arftaki hans Samúel Karl Ólason skrifar 12. febrúar 2026 10:30 Hér má sjá þau Ri Sol Ju og Kim Jong Un, sitthvoru megin við dóttir þeirra Kim Ju Ae á sýningu í Pyongyang í síðasta mánuði. EPA/KCNA Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, ætlar sér að tilnefnda dóttur sína sem formlegan arftaka sinn. Kim Ju Ae hefur fylgt honum eftir í opinberum heimsóknum á undanförnum mánuðum og hefur það þótt til marks um að hann vilji að hún taki við af sér þegar þar að kemur en lítið er vitað um hana. Sérfræðingar leyniþjónustu Suður-Kóreu segja að formlegt ferli um að skilgreina arftaka Kims sé nú hafið, samkvæmt þingmönnum sem rætt hafa við blaðamenn þar í landi. Hún er byrjuð að tjá sig opinberlega um opinber málefni auk þess sem hún mætir á sífellt fleiri opinbera viðburði með föður sínum. Fylgst verður sérstaklega með því hvort hún verði viðstödd flokksþing Kommúnistaflokks Norður-Kóreu síðar í þessum mánuði og ef svo er, hvert hlutverk hennar verður. Þing þetta er haldið á fimm ára fresti og er stærsti stjórnmálaviðburður landsins. Þá er búist við því að Kim og ráðamenn hans leggi línurnar fyrir næstu fimm árin í Norður-Kóreu. Talin fædd 2013 Ekki er vitað með vissu hve gömul Kim Je Ae er en talið er að hún hafi fæðst árið 2013. Kim faðir hennar er 42 ára gamall og tók hann hana fyrst með sér á opinberan viðburð árið 2022, þegar feðginin virtu fyrir sér nýja tegund langdrægra skotflauga sem á að geta borið kjarnorkuvopn. Þá voru nokkrar myndir af þeim birtar opinberlega en hún er eina barnið sem vitað er að Kim hafi eignast með eiginkonu sinni Ri Sol Ju. Talið er að hann eigi einnig eldri son en það hefur aldrei verið viðurkennt og hann hefur aldrei sést opinberlega í Norður-Kóreu. Kim Yo Jong, systir einræðisherrans, þykir nokkuð áhrifamikil í Norður-Kóreu en um tíma var talið mögulegt að Kim vildi að hún tæki við völdum ef hann félli frá. Á þeim tíma voru fregnir af slæmri heilsu Kim reglulegar og voru iðulega sögusagnir á kreiki um að hann væri við dauðans dyr eða jafnvel kominn yfir þröskuldinn. Árið 2021 sagði leyniþjónusta Suður-Kóreu að hún væri í raun næstráðandi í Norður-Kóreu og hefur hún stýrt samskiptum einræðisríkisins við nágranna þess í suðri. Sjá einnig: Kim sagði „einföldum“ forseta Suður-Kóreu að halda kjafti Þau samskipti eru stirð. Táningsstúlka í ríki karla Heilsa Kims virðist ekki eins slæm og hún þótti um og fyrir 2020 en eins og segir í frétt BBC ríkir mikil óvissa um það af hverju Kim, sem er enn tiltölulega ungur og virðist við ágæta heilsu, sé að tilnefna þrettán ára dóttur sína sem arftaka. Norður-Kórea hefur lengi þótt mjög karllægt ríki, ef svo má segja, og þegar systir hans var talin arftaki hans voru sérfræðingar á þeim nótum að það myndi reynast henni erfitt að taka við af bróður sínum. Kim hefur þó tíma til að ryðja slóðann fyrir hana. Sjá einnig: Tók dóttur sína og erfingja með til Kína Ríkismiðlar Norður-Kóreu hafa þegar gert það að hluta til á undanförnum mánuðum og árum. Kim Ju Ae hefur reglulega birst þar á myndum með föður sínum og oftar en ekki stendur hún við hlið hans og virðist hærri en hann. Myndir sem birtar eru af Kim eru mjög táknrænar og það er mjög sjaldgæft að sjá megi einhvern standa honum jafnfætis á opinberum myndum. Með þeim skilyrðum að Bandaríkjamenn hætti að krefjast þess að Kim láti kjarnorkuvopn sín af hendi. Það segist hann aldrei ætla að gera. 