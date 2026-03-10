Fótbolti

„Sorg­mæddur en stoltur“

Aron Guðmundsson skrifar
Kyle Walker í sínum síðasta landsleik gegn Senegal í fyrra
Enski knattspyrnumaðurinn Kyle Walker hefur lagt landsliðsskóna á hilluna. Frá þessu greindi Walker fyrr í dag. Hann segist sorgmæddur yfir því að taka þessa ákvörðun en lítur á sama tíma stoltur yfir farinn veg með enska landsliðinu.

Walker er orðinn 35 ára gamall og spilar nú sem bakvörður hjá enska úrvalsdeildarfélaginu Burnley. Hann lék alls 96 A-landsleiki fyrir enska landsliðið og tók þátt í fimm stórmótum með liðinu. 

Síðasti landsleikur Walker fyrir England var æfingarleikur gegn Senegal í júní á síðasta ári. Hann segir tímann með enska landsliðinu hafa verið hálfgerða þeytivindu. Nú sé kominn tími til að loka þessum kafla sinnar bókar.

„Ég er sorgmæddur yfir því að taka þessa ákvörðun en einnig mjög stoltur af því sem mér hefur tekist að afreka með enska landsliðinu. Nú er komið að því að loka þessum kafla,“ segir Walker á þessum tímamótum.

Walker spilaði sinn fyrsta landsleik fyrir Englands hönd gegn Spáni í nóvember árið 2011 og fljótt vann hann sér inn sæti í byrjunarliði enska landsliðsins. 

Þessi fyrrverandi leikmaður Sheffield United, Tottenham og Manchester City lék lykilhlutverk í enska landsliðinu undir stjórn Gareth Southgate sem komst tvisvar sinnum í röð í úrslitaleik EM en tapaði í bæði skiptin. 

