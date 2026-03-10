„Sorgmæddur en stoltur“ Aron Guðmundsson skrifar 10. mars 2026 23:15 Kyle Walker í sínum síðasta landsleik gegn Senegal í fyrra Vísir/Getty Enski knattspyrnumaðurinn Kyle Walker hefur lagt landsliðsskóna á hilluna. Frá þessu greindi Walker fyrr í dag. Hann segist sorgmæddur yfir því að taka þessa ákvörðun en lítur á sama tíma stoltur yfir farinn veg með enska landsliðinu. Walker er orðinn 35 ára gamall og spilar nú sem bakvörður hjá enska úrvalsdeildarfélaginu Burnley. Hann lék alls 96 A-landsleiki fyrir enska landsliðið og tók þátt í fimm stórmótum með liðinu. Síðasti landsleikur Walker fyrir England var æfingarleikur gegn Senegal í júní á síðasta ári. Hann segir tímann með enska landsliðinu hafa verið hálfgerða þeytivindu. Nú sé kominn tími til að loka þessum kafla sinnar bókar. „Ég er sorgmæddur yfir því að taka þessa ákvörðun en einnig mjög stoltur af því sem mér hefur tekist að afreka með enska landsliðinu. Nú er komið að því að loka þessum kafla,“ segir Walker á þessum tímamótum. Walker spilaði sinn fyrsta landsleik fyrir Englands hönd gegn Spáni í nóvember árið 2011 og fljótt vann hann sér inn sæti í byrjunarliði enska landsliðsins. Þessi fyrrverandi leikmaður Sheffield United, Tottenham og Manchester City lék lykilhlutverk í enska landsliðinu undir stjórn Gareth Southgate sem komst tvisvar sinnum í röð í úrslitaleik EM en tapaði í bæði skiptin. Fótbolti Mest lesið Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Fótbolti Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi Fótbolti Viggó á leið í topplið í bestu deild í heimi? Handbolti Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Allt undir þegar peningakarlinn mætir með Shabazz á Krókinn Körfubolti Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Fótbolti Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Fótbolti „Ísak getur verið okkar framtíðar markvörður“ Handbolti Fleiri fréttir Fleury fór á kostum gegn FH Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Bæjarar gengu frá Atalanta Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Rosaleg dagskrá Man. City að hefjast Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Sögulegt kvöld í vændum hjá Salah? Logi í liði umferðarinnar í Tyrklandi Skipti um landslið rétt fyrir HM Barton ákærður fyrir líkamsárás Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fengu ævilangt bann fyrir að veðja á eigin leiki Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Sjá meira