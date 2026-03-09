Meirihluti landsmanna er hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið samkvæmt nýjum Þjóðarpúlsi Gallup. Tæpur þriðjungur er andvígur.
Til stendur að greiða atkvæði um hvort Ísland eigi að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið þann 29. ágúst. Samkvæmt upplýsingum frá Gallup eru karlar fremur andvígir atkvæðagreiðslunni en konur, en 39 prósent karla eru andvígir henni en 52 prósent hlynntir. Litið til kvenna eru 22 prósent andvígar og 62 prósent kvenna hlynntar.
Það kemur ef til vill lítið á óvart að kjósendur Viðreisnar séu hvað hlynntastir atkvæðagreiðslunni enda hefur slík atkvæðagreiðsla verið eitt þeirra helsta baráttumál. Kjósendur Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins eru andvígastir og rúmur helmingur kjósenda Framsóknarflokksins einnig.
Marktækur munur var á skoðun þeirra sem styðja ríkisstjórnina og þá sem eru andvígir henni. 83 prósent þeirra sem eru hlynntir ríkisstjórninni eru hlynntir atkvæðagreiðslunni.
Þátttakendur í könnun Gallup, sem voru rúmlega átta hundruð, voru einnig spurðir hvernig þeir myndu líklegast greiða atkvæði ef þjóðaratkvæðagreiðslan væri í dag. Ekki munaði miklu, 52 prósent sögðust kjósa með áframhaldandi aðildarviðræðum en 48 prósent myndu vilja hætta þeim.