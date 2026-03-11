„Ágætis líkur á því að færð spillist“ Kjartan Kjartansson skrifar 11. mars 2026 10:50 Færð tekur væntanlega að spillast á norðvestanverðu landinu í óveðri á morgun. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna norðan hríðar við Breiðafjörð, á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun fram á föstudag. Vegagerðin segir líklegt að færð spillist á fjallvegum seint á morgun. Spáð er norðan og norðvestanátt með snjókomu og skafrenningi á öllu landinu norðvestanverðu. Vindhraði gæti náð allt að tuttugu metrum við Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Fyrsta gula viðvörunin tekur gildi á Vestfjörðum klukkan sex í fyrramálið. Sambærilegar viðvaranir verða komnar í gildi við Breiðafjörð og á Norðurlandi vestra skömmu síðar. Við Breiðafjörð gildir viðvörunin til klukkan þrjú aðfararnótt föstudags en fram á morgun á Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra. Færð er þegar orðin erfið víða á heiðum um norðanvert landið. Vegagerðin segir blint í snjókomu og akstursskilyrði erfið. Á morgun bæti í vindinn og snjói áfram. „Næsta sólarhringinn er vetrarfæri um eiginlega allt norðanvert landið. Síðan í fyrramálið bæti í vind, einkum á Vestfjörðum, og þar er kominn svolítill snjór nú þegar og svo snjóar áfram. Það gæti orðið blint og þegar líð ur á daginn bætist við frekari vindur og þá eru ágætis líkur á því að færð spillist,“ sagði Daníel Þorláksson, veðurfræðingur hjá Vegagerðinni í samtali við fréttastofu. Staðan verði verst á Vestfjörðum og líklegt sé að ferð spillist á fjallvegum á Vestfjörðum seint á morgun, til dæmis á Steingrímsfjarðarheiði, Þröskuldum og Klettshálsi. „Það er einhvern tímann tímann eftir hádegi sem færðin verður orðin að þyngslum. Það er um að gera ef maður er að huga í langferðir á morgun, að athuga umferðin.is hver færðin er, hvernig þetta lítur út“ bætti Daníel við. Veður Færð á vegum Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Erlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Erlent Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Fleiri fréttir Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Stúlkan sem leitað var að er fundin Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Veðurstofan rýnir breyttar jarðhræringar Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Sjá meira