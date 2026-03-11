Innlent

„Á­gætis líkur á því að færð spillist“

Kjartan Kjartansson skrifar
Færð tekur væntanlega að spillast á norðvestanverðu landinu í óveðri á morgun. Myndin er úr safni.
Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna norðan hríðar við Breiðafjörð, á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun fram á föstudag. Vegagerðin segir líklegt að færð spillist á fjallvegum seint á morgun.

Spáð er norðan og norðvestanátt með snjókomu og skafrenningi á öllu landinu norðvestanverðu. Vindhraði gæti náð allt að tuttugu metrum við Breiðafjörð og á Vestfjörðum.

Fyrsta gula viðvörunin tekur gildi á Vestfjörðum klukkan sex í fyrramálið. Sambærilegar viðvaranir verða komnar í gildi við Breiðafjörð og á Norðurlandi vestra skömmu síðar. Við Breiðafjörð gildir viðvörunin til klukkan þrjú aðfararnótt föstudags en fram á morgun á Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra.

Færð er þegar orðin erfið víða á heiðum um norðanvert landið. Vegagerðin segir blint í snjókomu og akstursskilyrði erfið. Á morgun bæti í vindinn og snjói áfram.

„Næsta sólarhringinn er vetrarfæri um eiginlega allt norðanvert landið. Síðan í fyrramálið bæti í vind, einkum á Vestfjörðum, og þar er kominn svolítill snjór nú þegar og svo snjóar áfram. Það gæti orðið blint og þegar líð ur á daginn bætist við frekari vindur og þá eru ágætis líkur á því að færð spillist,“ sagði Daníel Þorláksson, veðurfræðingur hjá Vegagerðinni í samtali við fréttastofu.

Staðan verði verst á Vestfjörðum og líklegt sé að ferð spillist á fjallvegum á Vestfjörðum seint á morgun, til dæmis á Steingrímsfjarðarheiði, Þröskuldum og Klettshálsi.

„Það er einhvern tímann tímann eftir hádegi sem færðin verður orðin að þyngslum. Það er um að gera ef maður er að huga í langferðir á morgun, að athuga umferðin.is hver færðin er, hvernig þetta lítur út“ bætti Daníel við.

