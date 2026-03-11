Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn Kristján Már Unnarsson skrifar 11. mars 2026 11:10 Vígsla Skeiðarárbrúar árið 1974 markaði opnun hringvegarins. Brúin var aflögð árið 2017 eftir að Skeiðará hóf að renna í Gígjukvísl. Ný minni brú var þá lögð yfir Morsá ásamt nýjum vegarkafla, sem sést til vinstri. Stöð 2/Arnar Halldórsson Starfshópur sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra skipaði leggur til að Vestfjarðahringurinn verði skilgreindur sem hluti af Hringveginum, það er þjóðvegi númer eitt. Fordæmi er þegar komið frá Austurlandi. Starfshópurinn var skipaður fulltrúum frá innviðaráðuneyti, Vegagerð og Fjórðungssambandi Vestfirðinga. Meginrök hans fyrir breyttum hringvegi er að hann muni jafna stöðu Vestfjarða gagnvart öðrum landshlutum og styrkja byggðir á svæðinu en fjallað var um tillöguna í kvöldfréttum Sýnar: Hringvegurinn opnaðist upphaflega árið 1974 þegar fljótin yfir Skeiðarársand voru brúuð. Hann var þá rétt rúmlega 1400 kílómetra langur. Fordæmi er fyrir því að breyta hringveginum en það gerðist í ráðherratíð Jóns Gunnarssonar fyrir níu árum. Þjóðvegur númer eitt lá áður um Breiðdalsheiði en var að ósk Fjarðabyggðar færður þannig að hann lægi um byggðir sveitarfélagsins. Stöð 2 fjallaði um breytinguna í þessari frétt árið 2017: Og núna vilja Vestfirðingar nýta sér fordæmið frá Austurlandi og að þjóðvegur 1 liggi um Vestfirði. Það er talið geta stuðlað að auknum ferðamannastraumi en einnig skapa þrýsting á meiri vegabætur. En þá er það spurningin. Ef Vestfirðingar fá þetta í gegn, vilja þá ekki fleiri landshlutar fá hringveginn til sín? Innviðaráðherra með starfshópnum. Frá vinstri: Valgerður Gréta Benediktsdóttir, innviðaráðuneyti, Hólmfríður Sveinsdóttir, innviðaráðuneyti, Eyjólfur Ármannsson, Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, tilnefnd af Fjórðungssambandi Vestfirðinga, og Valtýr Þórisson formaður, tilnefndur af Vegagerðinni. Á myndina vantar Jón Árnason frá Fjórðungssambandi Vestfirðinga.Innviðaráðuneytið Byggðarök Vestfirðinga gætu einnig átt við um Norðausturland. Þar eru byggðir eins og Kópasker, Raufarhöfn, Þórshöfn, Bakkafjörður og Vopnafjörður. Því má ætla að þess verði ekki langt að bíða að norðausturhornið krefjist þess að hringvegurinn verður víkkaður þangað. Og hvað með sveitarstjórnarmenn í Fjallabyggð? Myndu þeir ekki einnig vilja teygja hringveginn um Tröllaskaga þannig að hann lægi um Siglufjörð og Ólafsfjörð? Svo kæmu örugglega Skagfirðingar og Húnvetningar að biðja um að hringvegurinn færi um Skaga og Vatnsnes. Og þegar bæjarstjórar á Snæfellsnesi sjá hringveginn kominn um Vestfirði, þeir hljóta að vilja fá hann einnig umhverfis Snæfellsnes. Hér má sjá núverandi Hringveg ásamt fleiri dæmum um hugsanlega útvíkkun hans.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Kannski munu bæjarstjórar á Suðurnesjum einnig blanda sér í umræðuna. Er þá ekki rökrétt að hringvegurinn liggi um Reykjanesskagann? Og hversvegna að binda sig við strandbyggðir. Gætu ekki Sunnlendingar séð sér hag í því að teygja hringveginn í uppsveitir í stað að hann liggi stystu leið í gegnum Suðurland? Og Borgfirðingar látið hann þræða Borgarfjarðardali? Hér má sjá frétt frá 2019 þegar síðustu malarkaflar Hringvegarins hurfu: Það geti verið í uppsiglingu spennandi slagur um hvar hringvegurinn eigi að liggja. Það virðast vera heilmiklir hagsmunir í því að vera við þjóðveg númer eitt. 