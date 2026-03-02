Tveir nýliðar eru með stelpunum okkar á Spáni þar sem okkar konur undirbúa sig fyrir leik á móti heimsmeisturum Spánar og samfélagsmiðlar KSÍ leyfðu okkur að kynnast þeim aðeins betur.
Blikinn Elín Helena Karlsdóttir er annar tveggja nýliða í landsliðshópnum fyrir fyrstu leiki íslenska kvennalandsliðsins í undankeppni HM 2027.
Samfélagsmiðlafólkið á KSÍ fékk Elínu Helenu til að kynna sig aðeins með því að svara nokkrum spurningum á 45 sekúndum.
Elín Helena er 23 ára miðvörður Íslandsmeistara Breiðabliks og átti mjög gott tímabil í fyrra þegar Blikar unnu tvöfalt. Hún hefur mikla reynslu og mikla leiðtogahæfni þrátt fyrir að vera ekki eldri en hún er.
Það kom ýmislegt skemmtilegt í ljós þegar Elín svaraði spurningunum en eitt stóð þó upp úr þegar hún var beðin að segja frá einhverri sturlaðri staðreynd sem fólk vissi örugglega ekki um.
„Kannski bara að ég fæ aldrei hausverk. Ég hef aldrei upplifað hausverk,“ svaraði Elín Helena eins og má sjá hér fyrir neðan.
Ísland mætir Spáni á morgun, 3. mars, en leikurinn fer fram á Estadio Municipal Castalia í Castellón de la Plana á Austur-Spáni og hefst klukkan 19.00 að staðartíma eða klukkan 18.00 að íslenskum tíma.
