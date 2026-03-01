Fótbolti

Dramatík hjá Hákoni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hákon spilaði 75 mínútur í dag og lið hans vann mikilvægan sigur.
Hákon Arnar Haraldsson og félagar hans í Lille unnu mikilvægan og dramatískan 1-0 sigur á Nantes í frönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Hákon byrjaði hjá Lille en var skipt af velli þegar um stundarfjórðungur var eftir. Staðan var þá markalaus og hélst þannig fram á fjórðu mínútu uppbótartíma þegar belgíski varnarmaðurinn Nathan Ngoy skoraði sigurmarkið.

Lille vann 1-0 og er nú með 40 stig í 4.-6. sæti ásamt Marseille og Rennes. Marseille á leik inni.

Fimm stig eru upp í Lyon í þriðja sætinu en efstu þrjú liðin fá sæti í Meistaradeild Evrópu að ári.

Franski boltinn

