Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. febrúar 2026 21:55 Varamaðurinn Benjamin Sesko fagnar hér marki sínu fyrir Manchester United í kvöld. Getty/ Carl Recine Manchester United er komið upp í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir 1-0 útisigur á Everton í baráttuleik á Hill Dickinson-leikvanginum í kvöld í lokaleik 27. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta var fimmti sigur United í sex deildarleikjum undir stjórn Michael Carrick og liðið er komið aftur á sigurbraut eftir svekkjandi jafntefli í leiknum á undan. United-liðið var samt ekkert voðalega sannfærandi í þessum leik en gerði það sem þurfti til að landa mikilvægum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsætin. Gæðin voru ekki mikil í fyrri hálfleik. United var mun meira með boltann framan af og fékk besta færi fyrir hálfleikinn en gaf svo eftir. Heimamenn enduðu fyrri hálfleikinn ágætlega og byrjuðu þann síðari mjög vel. Carrick tók ákvörðun um að halda hetju síðustu leikja áfram á varamannabekknum. Benjamin Sesko var því enn á ný á bekknum hjá Manchester United en mætti sem áður hungraður til leiks í seinni hálfleik og reddaði málunum fyrir sína menn. Hann skoraði sigurmarkið eftir að hafa komið inn á völlinn á móti Fulham og jöfnunarmarkið eftir að hafa komið inn á móti West Ham í leiknum á undan. Sesko kom nú inn á völlinn eftir vandræðagang United-manna í seinni hálfleiknum þar sem heimsmenn í Everton voru miklu betra liðið. Everton var búið að auka pressuna jafnt og þétt þegar United náði frábærri skyndisókn. Matheus Cunha fann Bryan Mbeumo með frábærri stungusendingu og Mbeumo vann spretthlaupið við Michael Keane áður en hann gaf boltann fyrir á Benjamin Sesko sem kom á fullri ferð. Slóvenski framherjinn fékk boltann inn í hlaupið og skaut honum með góðu skoti fram hjá Jordan Pickford og í neðra hornið. Markið kom á 71. mínútu og það reyndist vera eina mark leiksins. Þetta var hans sjöunda deildarmark á fyrsta tímabili hans á Old Trafford og er hægt og rólega að vaxa í áliti hjá stuðningsmönnum félagsins. Everton reyndi að sækja síðustu tuttugu mínútur leiksins en komst lítið áleiðis. Fullt af hornum og hálffærum en engin almennileg færi. Everton hefur fengið lítið úr heimaleikjum sínum að undanförnu og þetta er enn eitt svekkjandi kvöldið fyrir David Moyes og lærisveina hans. Manchester United Enski boltinn Everton FC