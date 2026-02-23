Enski boltinn

„Ég trúi á sjálfan mig“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Michael Carrick knattspyrnustjóri Manchester United tekur vel á móti Benjamin Sesko eftir 1-0 sigur á Everton í kvöld þar sem Sesko skoraði sigurmarkið.
Benjamin Sesko, framherji Manchester United, var enn á ný hetja síns liðs eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Sesko kom inn á móti Everton í kvöld og skoraði sigurmarkið nítján mínútum fyrir leikslok.

„Það var virkilega mikilvægt fyrir okkur að vinna þennan leik. Hann var mjög erfiður. Við börðumst. Þeir börðust. Þetta var algjör 50/50 barátta en okkur tókst að halda út til enda og tryggja sigurinn,“ sagði Sesko í samtali við Sky Sports eftir leikinn.

Sesko hefur verið að skora í síðustu leikjum en þurfti samt að sætta sig við að byrja á bekknum.

„Fyrir mér er mikilvægt að reyna að hjálpa liðinu hvenær sem ég kem inn á. Þess vegna er ég hér. Hvort sem það eru fimm mínútur eða 90 mínútur, það skiptir ekki öllu máli. Það snýst um að sýna að ég geti staðið mig ef ég mögulega get og ég er mjög ánægður með það,“ sagði Sesko

„Ég trúi á sjálfan mig og það gera hinir leikmennirnir líka. Þeir vita hvað þeir fá þegar ég kem inn í leikinn. Það er auðvitað undir mér komið að standa mig,“ sagði Sesko sem skoraði sjö deildarmörk fyrir United á sínu fyrsta tímabili hjá félaginu.

