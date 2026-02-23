„Ég trúi á sjálfan mig“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. febrúar 2026 22:15 Michael Carrick knattspyrnustjóri Manchester United tekur vel á móti Benjamin Sesko eftir 1-0 sigur á Everton í kvöld þar sem Sesko skoraði sigurmarkið. Getty/Robbie Jay Barratt Benjamin Sesko, framherji Manchester United, var enn á ný hetja síns liðs eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Sesko kom inn á móti Everton í kvöld og skoraði sigurmarkið nítján mínútum fyrir leikslok. „Það var virkilega mikilvægt fyrir okkur að vinna þennan leik. Hann var mjög erfiður. Við börðumst. Þeir börðust. Þetta var algjör 50/50 barátta en okkur tókst að halda út til enda og tryggja sigurinn,“ sagði Sesko í samtali við Sky Sports eftir leikinn. Sesko hefur verið að skora í síðustu leikjum en þurfti samt að sætta sig við að byrja á bekknum. „Fyrir mér er mikilvægt að reyna að hjálpa liðinu hvenær sem ég kem inn á. Þess vegna er ég hér. Hvort sem það eru fimm mínútur eða 90 mínútur, það skiptir ekki öllu máli. Það snýst um að sýna að ég geti staðið mig ef ég mögulega get og ég er mjög ánægður með það,“ sagði Sesko „Ég trúi á sjálfan mig og það gera hinir leikmennirnir líka. Þeir vita hvað þeir fá þegar ég kem inn í leikinn. Það er auðvitað undir mér komið að standa mig,“ sagði Sesko sem skoraði sjö deildarmörk fyrir United á sínu fyrsta tímabili hjá félaginu. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Fótbolti Vonn þakkar lækni fyrir að vera enn með tvo fætur Sport Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan Enski boltinn Ofbeldisfulli pabbinn fær að mæta á mót en synirnir verða ekki þar Sport Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti „Hann var farþegi í þessum leik“ Enski boltinn Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM Handbolti „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ Enski boltinn Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar Fótbolti Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi Fótbolti Fleiri fréttir „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Rooney vill halda Guardiola hjá City „Mér býður við þessu, satt best að segja“ „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Slot býst við Isak í mars og vonast eftir „bestu útgáfunni“ af honum Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Sjá meira