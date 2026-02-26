Innlent

Strætó fór út­af á Holta­vörðu­heiði

Samúel Karl Ólason skrifar
Færðin hefur verið slæm víða um land í kvöld og hefur mörgum vegum verið lokað.
Strætisvagn fór út af veginum á Holtavörðuheiði á sjöunda tímanum í dag. Björgunarsveitirnar Húnar á Hvammstanga, Blanda á Blönduósi og Heiðar í Borgarfirði voru kallaðar út til aðstoða um fimmtán manns sem voru í vagninum.

Björgunarsveitir á suðvestur- og vesturhluta landsins hafa fengið fjölda útkalla frá klukkan fimm í dag, samkvæmt tilkynningu frá Landsbjörgu.

Fyrsta útkallið var hjá Mannbjörg í Þorlákshöfn þar sem beðið var um aðstoð í bænum vegna óveðurs. Nokkru síðar bárust Hjálparsveit skáta í Reykjavík og Kyndli í Mosfellsbæ beiðni um aðstoð frá tveimur mönnum sem höfðu fest fjórhjól í djúpum snjó á Mosfellsheiði.

Mennirnir fundust fljótt en þeir voru fluttir blautir og kaldir í bíla björgunarfólks. Hjólin voru losuð og keyrð af heiðinni af björgunarmönnum og skilin þar eftir.

Á sjöunda tímanum barst svo áðurnefnt útkall vegna strætisvagnsins á Holtavörðuheiði. Hátt í tuttugu björgunarmenn fóru í það verkefni og fluttu farþega vagnsins niður af heiðinni og voru þeir sóttir í Staðarskála og fluttir áleiðis norður.

Ökumaður strætisvagnsins var sóttur að sunnan, samkvæmt tilkynningu Landsbjargar.

Á Snæfellsnesi var björgunarsveitin Lífsbjörg í Snæfellsbæ kölluð út til að aðstoða ferðamenn sem höfðu fest bíl á sunnanverðri Fróðarárheiði. Bíllinn var losaður og hélt fólkið sinni ferð áfram.

Ferðafólk lenti svo í kvöld í vandræðum á Hellisheiði og í Þrengslum, þar sem orðið var nokkuð blint og færð að spillast. Þá var Hjálparsveit skáta í Hveragerði og Mannbjörg í Þorlákshöfn kallaðar út til að aðstoða. Báðum leiðunum var lokað og fjölmörgum bílstjórum mun hafa verið hjálpað.

