Strætó fór útaf á Holtavörðuheiði Samúel Karl Ólason skrifar 26. febrúar 2026 23:09 Færðin hefur verið slæm víða um land í kvöld og hefur mörgum vegum verið lokað. Vísir/Atli Ísleifsson Strætisvagn fór út af veginum á Holtavörðuheiði á sjöunda tímanum í dag. Björgunarsveitirnar Húnar á Hvammstanga, Blanda á Blönduósi og Heiðar í Borgarfirði voru kallaðar út til aðstoða um fimmtán manns sem voru í vagninum. Björgunarsveitir á suðvestur- og vesturhluta landsins hafa fengið fjölda útkalla frá klukkan fimm í dag, samkvæmt tilkynningu frá Landsbjörgu. Fyrsta útkallið var hjá Mannbjörg í Þorlákshöfn þar sem beðið var um aðstoð í bænum vegna óveðurs. Nokkru síðar bárust Hjálparsveit skáta í Reykjavík og Kyndli í Mosfellsbæ beiðni um aðstoð frá tveimur mönnum sem höfðu fest fjórhjól í djúpum snjó á Mosfellsheiði. Mennirnir fundust fljótt en þeir voru fluttir blautir og kaldir í bíla björgunarfólks. Hjólin voru losuð og keyrð af heiðinni af björgunarmönnum og skilin þar eftir. Á sjöunda tímanum barst svo áðurnefnt útkall vegna strætisvagnsins á Holtavörðuheiði. Hátt í tuttugu björgunarmenn fóru í það verkefni og fluttu farþega vagnsins niður af heiðinni og voru þeir sóttir í Staðarskála og fluttir áleiðis norður. Ökumaður strætisvagnsins var sóttur að sunnan, samkvæmt tilkynningu Landsbjargar. Á Snæfellsnesi var björgunarsveitin Lífsbjörg í Snæfellsbæ kölluð út til að aðstoða ferðamenn sem höfðu fest bíl á sunnanverðri Fróðarárheiði. Bíllinn var losaður og hélt fólkið sinni ferð áfram. Ferðafólk lenti svo í kvöld í vandræðum á Hellisheiði og í Þrengslum, þar sem orðið var nokkuð blint og færð að spillast. Þá var Hjálparsveit skáta í Hveragerði og Mannbjörg í Þorlákshöfn kallaðar út til að aðstoða. Báðum leiðunum var lokað og fjölmörgum bílstjórum mun hafa verið hjálpað.