Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni Sindri Sverrisson skrifar 24. febrúar 2026 14:02 Höskuldur Gunnlaugsson hefur spilað átta A-landsleiki en er líka vanur alþjóðlegum verkefnum með Breiðabliki. EPA/MARTIAL TREZZINI Segja má að landsleikur Mexíkó og Íslands aðra nótt verði um leið uppgjör efstu deilda Mexíkó og Íslands, því þaðan koma nánast allir leikmenn landsliðanna að þessu sinni. Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, segir í viðtali við KSÍ að þannig verði spennandi að sjá hvernig leikmenn úr Bestu deildinni standi sig í samanburði við úrvalshóp úr mexíkósku deildinni, af mönnum sem berjast um athygli í von um sæti á HM í sumar. „Það er fyrst og síðast spennandi að sjá hvernig við mátum okkur við svona sterkan keppinaut. Maður vill trúa því að Besta deildin hafi tekið framfaraskref á síðustu árum og þá er flott að fá svona vettvang til að vonandi raungera þá uppskeru, að við séum búnir að hækka rána í íslensku deildinni. Þetta er spennandi leikur," sagði Höskuldur. Í viðtalinu er ekkert minnst á óvissuástandið sem ríkir í Mexíkó, eftir miklar óeirðir í kjölfar þess að hersveitir skutu glæpaforingjann „El Mencho" til bana á sunnudaginn. Svo virðist þó sem að leikurinn muni fara fram, og það án nokkurra takmarkana varðandi fjölda áhorfenda, en hann hefst annað kvöld klukkan 20 að staðartíma eða klukkan 2 um nótt að íslenskum tíma. Höskuldur er spenntur: „Það er búist við pakkfullum velli og þetta er stórþjóð í fótbolta. Þó að þetta sé ekki opinber landsleikjagluggi þá vitum við samt að þeir munu stilla fram ógnarsterku liði. Þannig að þetta er alvöru verkefni og þýðingarmikill leikur fyrir okkur sem erum mættir hér." Leikur Mexíkó og Íslands verður í beinni útsendingu á Sýn Sport klukkan 2 aðfaranótt fimmtudags. Landslið karla í fótbolta Besta deild karla