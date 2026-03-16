Bayern þarf að sækja um útivistarleyfi fyrir markmanninn

Hinn sextán ára gamli Leonard Prescott gæti tekið stórt skref í vikunni, upp úr unglingaliði Bayern Munchen og beint inn í byrjunarliðið í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Atalanta.
Bayern er að ganga í gegnum mikla meiðslakrísu hjá markmönnum liðsins. Aðalmarkmaðurinn Manuel Neuer er að glíma við meiðsli og varaskeifan Jonas Urbig fékk höfuðhögg og heilahristing í fyrri leiknum gegn Atalanta.
Þriðji markmaðurinn Sven Ulreich spilaði vel um helgina í 1-1 jafntefli gegn Bayer Leverkusen, en athygli vakti að undir lok leiks gat hann ekki tekið markspyrnu sjálfur. Hann hafði tognað í læri og verður frá næstu sex vikurnar.
Sá fjórði í goggunarröðinni, Leon Klanac sem spilar með u18 ára liðinu, er líka meiddur.
Bayern mun því að öllum líkindum þurfa að kalla á krafta Leonards Prescott, sem spilar vanalega með u16 ára liði Bayern.
Prescott þykir mjög efnilegur markmaður og var á bekknum í leiknum gegn Leverkusen um helgina. Hann hefur áður æft með aðalliðinu en aldrei spilað leik, hvað þá á stærsta sviði fótboltans í Meistaradeild Evrópu.
Þýski miðillinn Bild vekur athygli á því að ef Prescott spilar Atalanta á miðvikudag mun Bayern þurfa að sækja um útivistarleyfi fyrir hann.
Reglurnar í Þýskalandi eru strangar og tæknilega séð má enginn undir átján ára aldri vera úti eftir klukkan átta á kvöldin. Undanþágur eru þó veittar, eins og þegar Lamine Yamal og félagar í Barcelona mættu Bayern.
Og þó sextán ára strákur verði í markinu geta stuðningsmenn Bayern andað rólega því liðið er með 6-1 forystu eftir fyrri leikinn gegn Atalanta. Seinni leikurinn fer fram á miðvikudagskvöld.