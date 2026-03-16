Knattspyrnusamband Asíu hefur ekki fengið neinar vísbendingar um að Íran muni draga sig úr keppni á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar. Á sama tíma fylgjast þeir spenntir með málinu.
„Eftir því sem við best vitum mun Íran taka þátt,“ sagði Windsor John, framkvæmdastjóri sambandsins, á mánudag, samkvæmt AFP og Reuters.
Þátttaka Írans á HM hefur tekið mörgum stefnubreytingum undanfarnar vikur. Forráðamenn fótboltans í landinu hafa áður sagt að það komi ekki til greina að taka þátt eins og samskipti Írans og Bandaríkjanna eru núna.
Bandaríkin og Ísrael gerðu árás á Íran fyrr í mars. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur margoft tjáð sig neikvætt um þátttöku Írans á HM og í síðustu viku varaði hann liðið við:
„Íranska karlalandsliðið í fótbolta er velkomið á HM, en ég tel raunverulega ekki viðeigandi að þeir komi, með tilliti til öryggis og að þeir leggi þá líf sitt í hættu. Takk fyrir athyglina,“ skrifaði Trump.
John sagði á mánudag að knattspyrnusamband Asíu hefði ekki fengið neinar fyrirspurnir frá Íran.
„Við fylgjumst með málinu hvort þeir muni spila eða ekki, en eins og staðan er núna, þá munu þeir gera það. Það er engin opinber staðfesting á því að þeir muni ekki spila,“ sagði hann á blaðamannafundi í Kuala Lumpur.