Guðrún Arnardóttir og félagar í Hammarby tryggðu sér í kvöld sæti í undanúrslitum sænska bikarsins. Það verða því tveir Íslendingslagir í undanúrslitunum í ár.
Hammarby vann í kvöld 3-0 heimasigur á Vittsjo en liðið vann þar með riðilinn sinn.
Hin 21 árs gamla Svea Rehnberg kom Hammarby í 1-0 strax á sjöttu mínútu leiksins og bætti síðan við öðru marki sínu á 66. mínútu. Hin sextán ára gamla Fanny Peterson innsiglaði síðan sigurinn í lokin.
Guðrún spilaði allan leikinn í miðri vörn Hammarby.
Efsta liðið í hverjum riðli tryggði sér sæti í undanúrslitum keppninnar. Hammarby tapaði ekki leik og náði í sjö stig af níu mögulegum.
Í undanúrslitunum verða einnig Íslendingaliðin Djurgården, Häcken og Kristianstad sem unnu öll sinn riðil.
Það er því ljóst að íslenskur leikmaður verður bikarmeistari í Svíþjóð í ár.