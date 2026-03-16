Stjörnurnar með Madrídingum til Manchester

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bellingham og Mbappé fagna því eflaust að komast aftur á völlinn. Jean Catuffe/Getty Images

Kylian Mbappé og Jude Bellingham fara báðir með liði Real Madrid til Manchester þar sem síðari leikur liðsins við Manchester City í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu fer fram annað kvöld.

Þeir Mbappé og Bellingham hafa verið frá um hríð og munar sannarlega um gæði þeirra hjá Madrídingum. Þeir fundu þó heldur lítið fyrir fjarverunni í frábærum 3-0 sigri liðsins á City á Santiago Bernabéu á miðvikudaginn var.

Úrúgvæinn Federico Valverde kom sá og sigraði er hann skoraði öll þrjú mörkin í góðum sigri hvítklæddra.

Búast má við að þeir Mbappé og Bellingham taki þátt í leik morgundagsins en Mbappé hefur verið frá síðan 21. febrúar á meðan Bellingham hefur ekki spilað síðan 1. febrúar.

