Vonir Neymars um að spila á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar fara dvínandi þar sem framherji Santos er enn og aftur ekki í landsliðshópi Carlo Ancelotti, þjálfara Brasilíu, fyrir komandi vináttuleiki í Bandaríkjunum.
Leikir Brasilíu gegn Frakklandi og Króatíu 26. mars í Boston og 31. mars í Orlando verða síðustu leikirnir áður en Ancelotti tilkynnir endanlegan HM-hóp sinn þann 18. maí.
Neymar, markahæsti leikmaður Brasilíu frá upphafi með 79 mörk, hefur ekki spilað með landsliðinu síðan í október 2023 þegar hann sleit krossband og liðþófa í vinstra hné. Fyrrum stjarna Barcelona ítrekaði á sunnudag löngun sína til að keppa fyrir Brasilíu á heimsmeistaramótinu eftir að hafa spilað í 90 mínútur í 1-1 jafntefli gegn Corinthians, leik þar sem tveir af aðstoðarmönnum Ancelottis voru viðstaddir.
Hinn 34 ára gamli Neymar stóð ekki upp úr eftir að hafa hvílt í fyrri leik um miðja viku þar sem Ancelotti var í stúkunni.
„Neymar er ekki 100 prósent og því er hann ekki á listanum,“ sagði Ancelotti á mánudag. „Neymar er ekki með 100 prósent getu. Ef hann getur verið 100 prósent líkamlega getur hann verið þar. Neymar gæti verið á heimsmeistaramótinu. Neymar verður að halda áfram að vinna, spila, sýna hæfileika sína og viðhalda góðu líkamlegu ástandi,“ sagði Ancelotti.
🚨 OFFICIAL: Neymar Jr has been left OUT of Brazil squad by Carlo Ancelotti. ❌ pic.twitter.com/omD73LobXr— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026
Endrick, sem hefur skorað sex mörk í tólf leikjum síðan hann gekk til liðs við Lyon frá Real Madrid í vetrarglugganum, hefur verið valinn af Ancelotti í fyrsta sinn síðan þjálfarinn tók við í júní.
Igor Thiago, leikmaður Brentford, hefur fengið sitt fyrsta landsliðskall og er hluti af 26 manna hópi Brasilíu.
Raphinha, framherji Barcelona, og Vinícius Júnior leikmaður Real Madrid leiða sóknarlínu Brasilíu en João Pedro og Matheus Cunha leikmenn Chelsea eru einnig í hópnum. Miðjumaðurinn Lucas Paquetá, sem gekk til liðs við Flamengo frá West Ham United í janúar, var ekki valinn en hinn reyndi miðjumaður Manchester United, Casemiro, er í hópnum.
🚨🇧🇷 | BREAKING | Ancelotti has announced his squad for Brazil’s games against Croatia & France this month. THERE IS NO NEYMAR! pic.twitter.com/6YqAEPkZf8— AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) March 16, 2026
„Við erum að undirbúa okkur vel fyrir þetta heimsmeistaramót. Við viljum koma í besta mögulega ástandi tæknilega, líkamlega og andlega. Það eru leikmenn sem eiga skilið að vera hér vegna þess að þeim gengur vel í sínum deildum, eins og í tilfelli Endrick, Rayan, Danilo,“ sagði Ancelotti.
Brasilía hefur keppni á heimsmeistaramótinu gegn Marokkó þann 13. júní. Fimmföldu heimsmeistararnir munu einnig mæta Skotlandi og Haítí í C-riðli.