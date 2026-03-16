Fótbolti

Fyrsta þjálfarastarfið á Ítalíu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ashley Cole lék með Roma 2014 til 2016 og er nú snúinn aftur til Ítalíu áratug síðar.
Ashley Cole lék með Roma 2014 til 2016 og er nú snúinn aftur til Ítalíu áratug síðar.

Ashley Cole hefur verið ráðinn þjálfari B-deildarliðs Cesena á Ítalíu. Um er að ræða hans fyrsta aðalþjálfarastarf á ferlinum.

Cole er á meðal bestu bakvarða sögunnar og gerði það gott með Arsenal og Chelsea auk þess að leik fyrir Roma á Ítalíu og Los Angeles Galaxy í Bandaríkjunum á síðari stigum leikmannaferilsins.

Hann hefur lagt stund á þjálfun undanfarin ár. Hann var aðstoðarþjálfari Frank Lampard hjá bæði Chelsea og Everton og var þá aðstoðarþjálfari Wayne Rooney hjá Birmingham City. Þá hefur hann einnig verið í þjálfarateymi A-landslið og U21 landsliðs Englands á síðustu árum.

Hann tekur nú skrefið í aðalþjálfarastólinn og mun stýra Cesena út leiktíðina. Cesena situr í áttunda sæti ítölsku B-deildarinnar með 40 stig eftir 30 leiki.

