Fyrsta þjálfarastarfið á Ítalíu Valur Páll Eiríksson skrifar 16. mars 2026 13:30 Ashley Cole lék með Roma 2014 til 2016 og er nú snúinn aftur til Ítalíu áratug síðar. vísir/getty Ashley Cole hefur verið ráðinn þjálfari B-deildarliðs Cesena á Ítalíu. Um er að ræða hans fyrsta aðalþjálfarastarf á ferlinum. Cole er á meðal bestu bakvarða sögunnar og gerði það gott með Arsenal og Chelsea auk þess að leik fyrir Roma á Ítalíu og Los Angeles Galaxy í Bandaríkjunum á síðari stigum leikmannaferilsins. Hann hefur lagt stund á þjálfun undanfarin ár. Hann var aðstoðarþjálfari Frank Lampard hjá bæði Chelsea og Everton og var þá aðstoðarþjálfari Wayne Rooney hjá Birmingham City. Þá hefur hann einnig verið í þjálfarateymi A-landslið og U21 landsliðs Englands á síðustu árum. Hann tekur nú skrefið í aðalþjálfarastólinn og mun stýra Cesena út leiktíðina. Cesena situr í áttunda sæti ítölsku B-deildarinnar með 40 stig eftir 30 leiki.