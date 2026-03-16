Landsliðsmarkvörðurinn Cecilía Rán Rúnarsdóttir hélt marki Inter hreinu í dag þegar liðið vann Sassuolo 3-0 á útivelli í ítölsku A-deildinni í fótbolta. Cecilía hefur þar með haldið markinu hreinu í sjö deildarleikjum í vetur og er Inter í 2. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Roma, eftir þessa fyrstu umferð eftir landsleikjahléið. Sex umferðir eru eftir en Inter og Roma eiga ekki eftir að mætast í deildinni. Liðin eigast hins vegar við í undanúrslitum bikarkeppninnar þar sem staðan er 1-1 eftir fyrri leikinn í Róm en seinni leikurinn er eftir tólf daga í Mílanó. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var ekki í leikmannahópi Inter í dag en Telma Ívarsdóttir var á varamannabekknum, til taks ef að Cecilía gæti ekki klárað leikinn. Henrietta Csiszár skoraði fyrsta mark leiksins á 17. mínútu en Tessa Wullaert, lærimey Elísabetar Gunnarsdóttur í belgíska landsliðinu, skoraði seinni tvö mörkin á 76. mínútu og svo á sjöundu mínútu uppbótartíma.