Ter Stegen fékk ekki að kjósa

Börsungar kusu sér forseta í gær en þýski markvörðurinn Marc-André ter Stegen fékk hins vegar ekki að taka þátt í þeirri kosningu.
Ter Stegen var í hópi þeirra þúsunda sem mættu á Camp Nou í gær til þess að kjósa á milli þeirra Joan Laporta, sitjandi forseta, og Victors Font.
Það varð hins vegar ansi vandræðaleg stund, eins og sjá má hér að neðan, þegar röðin kom að Þjóðverjanum því í ljós kom að hann mátti ekki kjósa.
🚨 At the Barcelona presidential elections, Marc-André Ter Stegen had to leave without voting after discovering his name wasn’t on the electoral roll. 🗳️❌😅(Source: @esport3) pic.twitter.com/rCkeGc6nh7— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 16, 2026
Allir leikmenn sem ganga til liðs við Barcelona verða sjálfkrafa meðlimir í spænska félaginu, svokallaðir „socios“, en þurfa sjálfir að sjá til þess að aðild þeirra haldist gild. Samkvæmt heimildum ESPN hefur Ter Stegen láðst að uppfæra aðild sína og þess vegna gat hann ekki kosið.
Ter Stegen, sem er 33 ára, hefur verið hjá Barcelona frá árinu 2014 en er að láni hjá Girona eftir að hafa farið þangað í janúar.
Svo fór í kjörinu að Laporta var endurkjörinn forseti en hann hlaut 68% atkvæða og Font nærri 30%. Aðrir atkvæðaseðlar voru auðir eða ógildir.
Hinn 63 ára gamli Laporta hefur verið forseti síðustu fimm ár en var einnig áður forseti á árunum 2003-10. Hann sagði kjörið í gær gera Barcelona óstöðvandi:
„Enginn mun geta stöðvað okkur. Það eru spennandi ár fram undan. Þetta verða bestu ár ævi okkar,“ sagði Laporta.