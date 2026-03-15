Fótbolti

Logi skoraði sigur­mark í uppbótartíma

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Logi Tómasson skoraði sitt fyrsta mark fyrir Samsunspor í kvöld. getty/Ahmad Mora

Íslenski landsliðsmaðurinn Logi Tómasson var hetja Samsunspor þegar liðið vann Kayserispor, 2-1, í tyrknesku úrvalsdeildinni í kvöld. Logi skoraði sigurmark Samsunspor í uppbótartíma.

Þetta var fyrsti sigur Samsunspor í sex deildarleikjum. Liðið er í 7. sæti með 35 stig.

Logi var á sínum stað í byrjunarliði Samsunspor sem náði forystunni á 31. mínútu þegar Antoine Makoumbou skoraði. Í upphafi seinni hálfleiks gerði Toni Borevkovic sjálfsmark og staðan því orðin 1-1.

Allt benti til þess að liðin myndu skilja jöfn. En þegar tvær mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma skoraði Logi með vinstri fótar skoti eftir sendingu frá Joe Mendes.

Þetta var fyrsta mark Loga fyrir Samsunspor en hann kom til liðsins frá Strømsgodset síðasta sumar.

Næsti leikur Samsunspor er gegn Rayo Vallecano á útivelli í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum Sambandsdeildar Evrópu á fimmtudaginn. Spænska liðið vann fyrri leikinn, 1-3.

Tyrkneski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið