Dramatík, glæsileg mörk og mikilvægur sigur Manchester City í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar stóðu upp úr í leikjum gærdagsins í deildinni. Öll mörk dagsins má finna hér neðar í fréttinni.
Manchester City minnkaði forskot á Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar niður í tvö stig með 2-1 sigri á Newcastle United á Etihad í gærkvöldi. Nico O'Reilly skoraði bæði mörk heimamanna en Lewis Hall skoraði mark gestanna.
Ekkert mark var skorað þegar West Ham United tók á móti Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi. Þetta var fyrsta markalausa jafntefli Hamranna á tímabilinu.
Chelsea fór illa að ráði sínu og gerði jafntefli gegn nýliðum Burnley á heimavelli, 1-1. Jöfnunarmark Burnley kom í uppbótartíma venjulegs leiktíma.
Aston Villa tapaði mikilvægum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti gegn Leeds United á heimavelli í gær en leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Gullfallegt mark Þjóðverjans Anton Stach beint úr aukaspyrnu kom Leeds United yfir í fyrri hálfleik og lengi vel leit út fyrir að það yrði eina mark leiksins. En undir lok venjulegs leiktíma tókst Tammy Abraham að jafna metin fyrir Aston Villa og tryggja þeim eitt stig.
Á Gtech Community leikvanginum í Brentford tóku heimamenn á móti Brighton í leik sem var merkilegur fyrir þær sakir að þar varð James Milner, miðjumaður Brighton, leikjahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Leiknum lauk með 2-0 sigri Brighton en það voru Diego Gomez og Danny Welbeck sem skoruðu mörk liðsins í fyrri hálfleik.
Fjórir leikir eru á dagskrá ensku úrvalsdeildarinnar í dag og eru þeir allir sýndir á sportrásum Sýnar. Þrír þeirra hefjast klukkan tvö, þar á meðal er leikur Nottingham Forest og Liverpool. Klukkan hálf fimm hefst svo Norður-Lundúna slagur Tottenham og Arsenal.