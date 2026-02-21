Bournemouth nálgast Evrópusætin Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. febrúar 2026 19:25 Tomás Soucek tæklar Alex Scott í viðureign West Ham United og Bournemouth í Lundúnum í kvöld. getty/Vince Mignott Ekkert mark var skorað þegar West Ham United tók á móti Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Þetta var fyrsta markalausa jafntefli Hamranna á tímabilinu. Bæði lið hafa verið á góðri siglingu að undanförnu. West Ham hefur aðeins tapað einum af síðustu sex deildarleikjum sínum og er tveimur stigum frá öruggu sæti. Þá hafa Hamrarnir aðeins fengið á sig eitt mark í síðustu þremur leikjum en vörn þeirra hélt hvorki vatni né vindi framan af tímabili. Bournemouth er komið upp í 8. sæti deildarinnar en liðið er ósigrað í síðustu sjö leikjum. Þetta var ellefta jafntefli Kirsuberanna í vetur en ekkert lið hefur gert fleiri í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Fátt var um fína drætti í leiknum á Lundúnaleikvanginum í kvöld en heimamenn voru þó ívið hættulegri. Næsti deildarleikur West Ham er gegn Englandsmeisturum Liverpool á Anfield eftir viku. Sama dag mætir Bournemouth nýliðum Sunderland á heimavelli. Enski boltinn West Ham United AFC Bournemouth