Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Aron Guðmundsson skrifar 21. febrúar 2026 16:57 Leikmenn Burnley fagna dramatísku jöfnunarmarki Flemming gegn Chelsea í dag. Vísir/Getty Þremur leikjum í ensku úrvalsdeildinni er lokið í dag og dramatíkin var allsráðandi. Chelsea fór illa að ráði sínu og gerði jafntefli gegn nýliðum Burnley á heimavelli, 1-1. Joao Pedro kom Chelsea yfir með fyrsta marki leiksins strax á fjórðu mínútu eftir stoðsendingu frá Pedro Neto. Heimamenn þurftu að spila einum manni færri síðustu rúmar fimmtán mínútur leiksins eftir að miðvörðurinn Wesley Fofana fékk að líta sitt annað gula spjald í leiknum og þar með rautt. Hann verður því ekki til taks fyrir Chelsea í stórleiknum gegn Arsenal í næstu umferð. Það leit allt út fyrir að Chelsea myndi sigla heim sigri en þegar komið var fram í uppbótartíma venjulegs leiktíma jafnaði hollenski framherjinn Zian Flemming metin fyrir Burnley, 1-1, með marki eftir hornspyrnu James Ward-Prowse. Reyndist þetta lokamark leiksins. 1-1 jafntefli niðurstaðan. Chelsea verður af mikilvægum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti í ensku úrvalsdeildinni. Liðið er í fjórða sæti með 45 stig en gæti fallið niður í það fimmta eftir leiki morgundagsins. Burnley er í 19. sæti með 19 stig. Villa náði jafntefli undir lokin Aston Villa tapaði einnig mikilvægum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti gegn Leeds United á heimavelli í dag en leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Gullfallegt mark Þjóðverjans Anton Stach beint úr aukaspyrnu kom Leeds United yfir í fyrri hálfleik og lengi vel leit út fyrir að það yrði eina mark leiksins. En undir lok venjulegs leiktíma Aston Villa er í þriðja sæti deildarinnar með 50 stig á meðan að Leeds United vermir 14.sætið og er þar með 33 stig. Meti Milners fagnað með sigri Á Gtech Community leikvanginum í Brentford tóku heimamenn á móti Brighton í leik sem var merkilegur fyrir þær sakir að þar varð James Milner, miðjumaður Brighton, leikjahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Leiknum lauk með 2-0 sigri Brighton en það voru Diego Gomez og Danny Welbeck sem skoruðu mörk liðsins í fyrri hálfleik. Með sigrinum lyftir Brighton sér upp í 12.sæti deildarinnar og er þar með 34 stig. Brentford er í 7.sæti með 40 stig. Enski boltinn Chelsea FC Burnley FC Aston Villa FC Leeds United Brighton & Hove Albion Brentford FC