Bareigendur eru farnir að velta fyrir sér næturopnun á meðan heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu stendur næsta sumar. Sparkspekingar hér á landi þurfa að setja sig í stellingar vegna tímamismunar en mótið fer fram í Mexíkó, Kanada og Bandaríkjunum. Fyrir vikið hefjast sumir leikir þegar flestir eru farnir að sofa.
Bareigendur hér á landi hafa gefið sér tíma til að skoða dagskrá heimsmeistaramóts karla í fótbolta en margir leikjanna verða spilaðir utan opnunartíma íslenskra bara. Mótið hefst þann ellefta júní og stendur yfir í um fimm vikur.
Leikirnir fara fram víðs vegar í Norður-Ameríku en þeir eru spilaðir í sextán borgum í Kanada, Mexíkó og Bandaríkjunum. Þá verða sumir þeirra haldnir að kvöldi til á staðartíma en það þýðir að útsending hefst um hánótt á íslenskum tíma enda tímamismunurinn mikill.
Leikur Argentínu, núverandi heimsmeistara, og Marokkó í riðlakeppni mótsins hefst til dæmis klukkan átta um kvöld þriðjudaginn tólfta júní á staðartíma. En þó að leikurinn sé á fínum tíma í Kansas hefst útsending ekki fyrr en klukkan er orðin tvö um nótt hér á Íslandi.
Róbert Örn Karlsson, starfsmaður á Ölver sportbar, segir í samtali við fréttastofu Vísis að þau séu með nokkrar dagsetningar í huga hvað varðar að lengja mögulega opnunartímann.
„Eins og er þá myndi ég telja mjög ólíklegt að við lengjum opnunartímann út frá mörgum þessum leikjum. Það eru einhverjir leikir í undanúrslitunum sem eru í kringum miðnætti, möguleikinn væri þá að hafa opið lengur ef þeir eru eftirsóttir. Það er til dæmis leikur þarna í fjögurra liða úrslitum, 12. júlí, sem við ætlum að hafa aðeins á bakvið eyrað og skoða betur þegar nær dregur,“ segir Róbert.
Hann bætir einnig við að þau þurfi að taka tillit til nærumhverfisins. Ölver sé staðsett í íbúahverfi og að þau muni hafa það í huga við ákvörðunartöku varðandi lengri opnunartíma.
„Við reynum að virða umhverfið í kringum okkur auðvitað. Að hafa opið svona seint er erfiðara hérna, við erum meira í fjölskyldugeiranum,“ segir Róbert.
Síðasta heimsmeistaramót var haldið í Katar árið 2022. Þá var þessu akkúrat öfugt snúið og leikirnir voru margir hverjir sýndir frekar snemma á íslenskum tíma eða um ellefu á morgnana. Staðir eins og American bar eru opnir lengi og ná oftar en ekki að dekka alla sýningartíma á helgum.
„Ég held að það verði ekkert það mikið að gera yfir nóttina í riðlakeppninni. Ef það verða stórir leikir þessa virku daga myndum við líklega sækja um undanþágu til að hafa opið lengur. En við erum ekkert búin að ákveða endanlega,“ segir Ingvar Svendsen einn eigenda American Bar.
Hann bætir við að þau búist við miklum fjölda á stórleikina undir lok móts.
„Við ætlum að sýna helstu leikina á stórum skjá úti og búa til smá stemmningu. Þetta er náttúrulega um hásumar,“ bætir Ingvar við að lokum.