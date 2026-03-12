Bikardraumurinn lifir góðu lífi hjá Íslendingaliðinu Inter

Inter skoraði seint jöfnunarmark og fór með 1-1 jafntefli af útivelli gegn Roma í fyrri leik undanúrslitaeinvígis ítölsku bikarkeppninnar í fótbolta.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir stóð milli stanganna hjá Inter og hélt markinu hreinu í fyrri hálfleik. Telma Ívarsdóttir var til taks á varamannabekknum en hún þurfti ekki að klæða sig í hanskana.
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir kom inn á í hálfleik fyrir Inter en seinni hálfleikurinn fór illa af stað hjá liðinu.
Á 52. mínútu tók Giada Greggi forystuna fyrir heimalið Roma og þannig stóð staðan alveg fram á 88. mínútu.
Þá skoraði Tessa Wullaert mikilvægt jöfnunarmark úr vítaspyrnu fyrir Inter.
Staðan í einvíginu er því jöfn og Inter spilar seinni leikinn á heimavelli. Hinumegin er Juventus með 2-0 forystu gegn Fiorentina.