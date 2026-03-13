Munaði litlu að uppalinn Bodö-maður missti af Evrópuævintýrinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. mars 2026 11:01 Patrick Berg, fyrirliði Bodö/Glimt, talar við sína menn fyrir leikinn á móti Sporting í Meistaradeildinni, leik sem vannst síðan 3-0. Getty/Martin Ole Wold Patrick Berg er fyrirliði norska fótboltafélagsins Bodö/Glimt sem hefur slegið í gegn í Meistaradeildinni á síðustu vikum og er nú í lykilstöðu með að komast áfram í átta liða úrslitin. Það munaði þó litlu að hann hefði misst af þessu mikla ævintýri með uppeldisfélagi sínu. Þegar tilboðin bárust í sumar þurfti Patrick Berg að kalla saman fjölskyldufund en eftir hann hafnaði Berg meðal annars ábatasömu tilboði frá liði í MLS-deildinni í Bandaríkjunum. Berg og félagar í Bodö upplifðu enn eitt töfrakvöldið í Bodø á miðvikudagskvöld þegar liðið vann 3-0 sigur á Sporting og er því í frábærri stöðu fyrir seinni leikinn í Lissabon á þriðjudag. Fimm sigrar í röð í Meistaradeild Þetta var fimmti sigur Bodö í röð í Meistaradeildinni. Risar eins og Manchester City, Atlético Madrid og Inter hafa hver af öðrum lútið í gras í leikjum sínum á móti Bodö/Glimt. Hjarta liðsins er hjá fjórum leikmönnum í byrjunarliðinu sem voru einnig hjá félaginu þegar það féll úr úrvalsdeildinni árið 2016. Patrick Berg er gríðarlega mikilvægur fyrir lið Bodö/Glimt og á mikinn þátt í velgengni liðsins í Meistaradeildinni.Getty/Image Photo Agency Einn af þeim er fyrirliðinn Berg sem er uppalinn hjá félaginu og hefur spilað þar alla tíð fyrir utan eitt franskt ævintýri með Lens árið 2022 sem var svo stutt að hann missti ekki úr neitt tímabil með norska félaginu. Ekkert sem er stærra „Það er ekkert sem er stærra, að minnsta kosti fyrir mig, en að fá að vera með Bodø/Glimt í Meistaradeildinni, standa sig vel, komast áfram í útsláttarkeppnina og upplifa svona kvöld eins og þetta. Þetta er gríðarlega stórt,“ sagði Berg. Berg, Jens Petter Hauge og Fredrik Björkan hafa reynt fyrir sér erlendis en komið aftur heim. Nokkrir þeirra hafa ekki farið leynt með að það freisti að reyna fyrir sér utan landsteinanna aftur í framtíðinni. Leikmenn Bodö/Glimt hafa slegið í gegn í Meistaradeild Evrópu í vetur og eru komnir með annan fótinn inn í átta liða úrslit, eftir að hafa slegið út Inter og unnið 3-0 sigur í fyrri leiknum á móti Sporting.Getty/Francesco Scaccianoce Í sumar þurfti fyrirliðinn að taka afstöðu til eigin framtíðar þegar bandaríska liðið Chicago Fire var sagt hafa verið tilbúið að greiða honum um fimmtíu milljónir norskra króna í árslaun, 647 milljónir íslenskra króna og fjórum sinnum meira en fyrirliði Bodö/Glimt var með í laun árið 2024, samkvæmt norskum skattskrám. „Auðvitað verður maður að íhuga það þegar raunverulegur áhugi kemur fram og það lítur út fyrir að hlutirnir séu næstum því að ganga í gegn,“ sagði Berg við Nettavisen þegar Glimt var nálægt því að semja við MLS-félagið um sölu á honum í sumar. Líður mjög vel hjá Glimt „Þá verður maður að taka fund með fjölskyldunni um hvað vegur þyngst. Ég hef verið mjög skýr allan tímann um að mér líði mjög vel hjá Glimt og hef það alls ekki slæmt fjárhagslega hér heldur,“ sagði Berg. Þegar blaðamaður norska ríkisútvarpsins spyr hvað hann hugsi um ákvörðunina í dag, svarar hann: „Ég er allavega mjög ánægður með að vera leikmaður Bodø/Glimt núna. Það get ég sagt. Og gríðarlega stoltur af því að fá að taka þátt í því sem við höfum áorkað núna í Meistaradeildinni. Það er mjög, mjög gaman að vera með í þessu,“ sagði Berg. Hefði verið sorglegt Carl-Erik Torp, sérfræðingur NRK, fær hroll við tilhugsunina um hvað hefði getað gerst. „Það hefði verið sorglegt ef þessi saga hefði verið skrifuð án Patrick Berg. Hann er hjartað og heilinn á bak við flest sem gerist úti á vellinum,“ sagði Torp. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Norski boltinn Mest lesið Fann ekkert atvinnumannalið í Þorlákshöfn: „Þeir hefðu getað tapað svona 30-0“ Fótbolti Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ Íslenski boltinn „Sé ekki að almannahagsmunir séu ríkari hér en í Danmörku eða Svíþjóð“ Sport Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Íslenski boltinn Breytti aðeins til og bætti heimsmetið í fimmtánda sinn Sport Ótrúleg sigurganga Klæbo endaði með árekstri og spítalaferð Sport Hættir í NFL til að fara að bjarga mannslífum Sport Glæsimark og ískaldur Albert tryggðu sigur Fótbolti „Einn stærsti sigur hjá félaginu í körfubolta“ Sport „Þórsarinn er svo geggjaður“ Handbolti Fleiri fréttir Munaði litlu að uppalinn Bodö-maður missti af Evrópuævintýrinu Föstudagsfjör hjá KA: Svíi mættur í kjölfar Danijels Einkaviðtal við Cody Gakpo: „Það eru miklar væntingar frá öllum“ Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Kvaddi Chelsea með tárin í augunum Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ Fann ekkert atvinnumannalið í Þorlákshöfn: „Þeir hefðu getað tapað svona 30-0“ Glæsimark og ískaldur Albert tryggðu sigur Elías hélt hreinu í Skírisskógi Aron Einar stóð í stríði í svekkjandi tapi Logi og Gísli í slæmri stöðu Leikurinn snerist hjá Sverri en Hákon hafði heppnina ekki með sér Bikardraumurinn lifir góðu lífi hjá Íslendingaliðinu Inter Annar tónn í Trump sem ráðleggur Íran að halda sig fjarri HM Potter framlengdi við Svíþjóð áður en HM-örlög landsliðsins ráðast Blint val á bestu tilþrifum: Unaðslegar snertingar og samloka í stúkunni Neymar svaraði gagnrýnendum sínum: „Mjög erfitt að vera ég“ Hver er þessi Valverde sem allir eru að missa sig yfir? Hörmuleg vika fyrir ensku liðin í Meistaradeildinni Þakklátur eftir drauminn sem breyttist í martröð „Það er kannski einn sem má svindla“ Missti af Barcelona-leiknum af því að hann mætti ekki á réttan St James Park „Gátum ekki látið hann stjórna því“ Sjáðu þrennu þess vanmetna, Bodö-gleði, horn í síðu Arsenal og markaveislu í París Sagði 35 sinnum fyrirgefðu við boltastrákinn „Vanmetnasti knattspyrnumaður heimsins“ Vill að Messi segi sannleikann Tottenham geti fallið: „Allt við hans líkamstjáningu sem var vonlaust“ Eiður flutti dapurleg tíðindi af Andra Lucasi Norska ævintýrið ætlar engan endi að taka Sjá meira