Aron Einar stóð í stríði í svekkjandi tapi

Katarska úrvalsdeildin í fótbolta hófst aftur að nýju í kvöld eftir stopp vegna stríðsátaka. Aron Einar Gunnarsson þurfti að sætta sig við svekkjandi 2-0 tap með liði Al-Gharafa á útivelli gegn Qatar SC.
Öllum leikjum í landinu var frestað í síðustu viku þegar Íran hóf sprengjuárásir á Katar. Þar voru menn þó ekkert að kveinka sér lengi og keppni er hafin aftur að nýju á fullu.
Aron Einar Gunnarsson ferðaðist með fjölskyldu sinni, konu og börnum, til Íslands í síðustu viku en flaug svo sjálfur aftur út til Katar.
Hann var í byrjunarliði Al-Gharafa í kvöld og lék í miðri vörninni fram á 79. mínútu.
Al-Gharafa átti erfitt uppdráttar og lenti marki undir um miðjan fyrri hálfleik.
Liðið þurfti síðan að fara með tíu menn út á völl í seinni hálfleik því Seydou Sano fékk rautt spjald fyrir ofbeldisfulla hegðun í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Joao Pedro skoraði annað mark fyrir Qatar SC um miðjan seinni hálfleik og tryggði liðinu 2-0 sigur.
Al-Gharafa missti þar með af mikilvægum stigum en liðið er í toppbaráttunni, fjórum stigum frá toppliði Al-Sadd þegar fjórar umferðir eru eftir.