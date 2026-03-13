Ingibjörg Sigurðardóttir stóð vaktina í vörn Freiburg og fagnaði 2-1 sigri gegn Nurnberg í 20. umferð þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Leikurinn var frekar tíðindalítill þangað til alveg undir lokin. Freiburg var með 1-0 forystu og fékk vítaspyrnu. Nicola Ojukwu steig á punktinn og skoraði sitt annað mark í leiknum.
Aðeins mínútu síðar minnkaði Laura Miller muninn fyrir gestina og Nurnberg sótti stíft fram að leikslokum í leit að jöfnunarmarki, en fleiri mörk voru ekki skoruð. 2-1 varð niðurstaðan og Freiburg komst aftur á sigurbraut.
Freiburg hafði ekki fagnað sigri í síðustu þremur leikjum og liðið hefur dregist aðeins aftur úr baráttunni um efstu þrjú sætin, sem gefa þátttökurétt í Meistaradeildinni.
Sex leikir eru eftir af tímabilinu og Freiburg er þremur stigum frá þriðja sætinu, en liðin fyrir ofan eiga leiki til góða.