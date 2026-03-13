Ísak Snær Þorvaldsson skoraði fyrir Lyngby í 4-1 sigri gegn botnliði Middelfart í 21. umferð dönsku B-deildarinnar.
Eftir sigurinn í kvöld er Lyngby með sex stiga forystu á toppnum og sautján marka forskot í markatölu. Hvidovre og Esebjerg eiga því ekki raunsæjan möguleika á að ná Lyngby áður en deildinni verður skipt upp eftir næstu umferð.
Þar verða fimm leikir spilaðir og þá kemur í ljós hvaða lið eru á leiðinni upp í úrvalsdeildina á næsta ári.
Ísak er á láni hjá Lyngby frá norska félaginu Rosenborg. Þetta var hans sjöunda mark í tuttugu leikjum á tímabilinu, ellefu af þeim hefur hann spilað sem byrjunarliðsmaður.
Lyngby spilar við næstneðsta lið deildarinnar, HB Köge, í lokaumferðinni fyrir skiptingu.