Elías hélt hreinu í Skírisskógi Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. mars 2026 21:57 Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland gegn Nottingham Forest í kvöld. Getty/Archivio Massimo Midtjylland er í frábærum málum eftir 0-1 sigur á útivelli í fyrri leiknum gegn Nottingham Forest í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar. Elías Rafn Ólafsson hélt marki Midtjylland hreinu og átti nokkrar góðar vörslur, eina sérlega góða á sjötugustu mínútu þegar Elliott Anderson skaut að marki. Eftir að hafa varist vel allan leikinn tókst Midtjylland síðan að setja óvænt sigurmark á 81. mínútu. Gue-Sung Cho skoraði eftir hraða sókn og fyrirgjöf frá Ousmane Diao. Midtjylland er því marki yfir og verður á heimavelli í seinni leiknum en Nottingham Forest er í hættu á að falla úr leik. Evrópudeild UEFA