Elías hélt hreinu í Skírisskógi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland gegn Nottingham Forest í kvöld.
Getty/Archivio Massimo

Midtjylland er í frábærum málum eftir 0-1 sigur á útivelli í fyrri leiknum gegn Nottingham Forest í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar.

Elías Rafn Ólafsson hélt marki Midtjylland hreinu og átti nokkrar góðar vörslur, eina sérlega góða á sjötugustu mínútu þegar Elliott Anderson skaut að marki.

Eftir að hafa varist vel allan leikinn tókst Midtjylland síðan að setja óvænt sigurmark á 81. mínútu.

Gue-Sung Cho skoraði eftir hraða sókn og fyrirgjöf frá Ousmane Diao.

Midtjylland er því marki yfir og verður á heimavelli í seinni leiknum en Nottingham Forest er í hættu á að falla úr leik.

