Leikurinn snerist hjá Sverri en Hákon hafði heppnina ekki með sér

Panathinaikos er með 1-0 forystu eftir fyrri leikinn gegn Real Betis í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar. Lille er hins vegar 0-1 undir eftir fyrri leikinn gegn Aston Villa.
Staðan stóð jöfn eftir spennandi og opinn fyrri hálfleik hjá Panathinaikos gegn Real Betis.
Í upphafi seinni hálfleiks urðu heimamenn Panathinaikos hins vegar manni færri því Anass Zaroury fékk tvö gul spjöld með skömmu millibili og þar með rautt.
Þá breyttist leikurinn mikið. Panathinaikos féll aftar á völlinn og varðist en gestirnir sóttu stíft.
Panathinaikos tókst loks að brjótast upp í almennilega skyndisókn eftir rúmlega áttatíu mínútur og upp úr henni fiskuðu þeir vítaspyrnu.
Diego Llorente var dæmdur brotlegur, fékk sitt seinna gula spjald og var rekinn af velli.
Vicente Taborda skoraði síðan úr vítaspyrnunni fyrir Panathinaikos og tryggði liðinu 1-0 sigur. Seinni leikur fer fram á heimavelli Real Betis í næstu viku.
Fyrri hálfleikurinn var einnig fjörugur en markalaus hjá Lille og Aston Villa.
Heimamenn í Frakklandi, með Hákon Arnar Haraldsson í byrjunarliðinu, voru hættulegri í upphafi leiks en Aston Villa vann sig síðan vel inn í leikinn. Villa-menn komu síðan af krafti út í seinni hálfleik og uppskáru mark á 61. mínútu.
Ollie Watkins skoraði markið, með smá heppni. Boltinn skoppaði í einhverjum skallatennis inn fyrir vörn Lille og Watkins skallaði hann síðan yfir markmanninn sem kom æðandi út.
Sprellimark en það dugði til sigurs og Aston Villa er með forystuna fyrir seinni leikinn á Villa Park.
Staðan er 1-1 í einvígi Bologna og Roma eftir fyrri leikinn. Federico Bernardeschi kom heimamönnum yfir en Lorenzo Pellegrini jafnaði fyrir Rómverja. Seinni leikurinn fer fram í Róm.
Porto er í góðri stöðu eftir 1-2 sigur á útivelli gegn Stuttgart. Rodrigo Mora og Terem Moffi komu Porto tveimur mörkum yfir en Deniz Undav bætti úr stöðunni fyrir heimamenn Stuttgart.