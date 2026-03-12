Logi og Gísli í slæmri stöðu

Logi Tómasson þurfti að sætta sig við 1-3 tap með liði Samsunspor gegn Rayo Vallecano. Alveg eins og Gísli Gottskálk Þórðarson þurfti að gera með liði Lech Poznan gegn Shaktar Donetsk.
Logi spilaði allan leikinn með liði Samsunspor, sem var lent undir eftir aðeins stundarfjórðung á heimavelli en tókst að jafna stöðuna skömmu síðar.
Spænsku gestirnir skoruðu hins vegar annað mark fyrir hálfleik og bættu síðan því þriðja við í seinni hálfleik.
Gísli Gottskálk var ónotaður varamaður í 1-3 tapi Lech Poznan gegn Shaktar Donetsk.
Ljóst er að Íslendingaliðin með fyrrum Víkingana innanborðs eiga á brattan að sækja í næstu viku þegar þau ferðast í seinni leikina.
AZ Alkmaar og Strasbourg eru hins vegar í fínni stöðu, eftir 2-1 sigra gegn Sparta Prag og Rijeka.