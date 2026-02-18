Karlmaður hefur verið dæmdur í tveggja og hálfs árs langa fangelsisvist fyrir nauðgun, kynferðisbrot gegn barni, stórfellt brot í nánu sambandi og vörslu barnaníðsefnis. Brotaþoli var bróðurdóttir hans sem var tveggja til fimm ára gömul þegar brotin áttu sér stað.
Maðurinn bjó í sama húsi og faðir brotaþola, amma hennar og afi og var stelpan því reglulega inni á heimili mannsins þegar hún var hjá föður sínum aðra hverja helgi. Taldi Héraðsdómur Reykjavíkur sannað að maðurinn hafi brotið tvisvar gegn stelpunni en hann var ákærður fyrir ótilgreindan fjölda brota.
Hún var rúmlega fimm ára þegar hún greindi frá brotunum og lýsti fyrst atvikunum fyrir foreldrum sínum og stjúpföður. Brot hafi átt sér stað í sófanum heima hjá ömmu hennar og hún oft sagt honum að stoppa en hann ekki hlustað. Talið er að brotin hafi átt sér stað á tímabilinu 2020 fram til 22. júní 2023. Áður hafði vaknað grunur um að steplan hefði verið beitt kynferðisofbeldi.
Maðurinn var einnig sakfelldur fyrir að hafa í vörslum sínum ljósmyndir og myndskeið sem sýni börn nakin og á kynferðislegan hátt. Auk fangelsisvistar var hann dæmdur til að greiða brotaþola 1,5 milljónir króna í miskabætur og heildarsakarkostnað upp á um 3,3 milljónir.
„Í skýrslu brotaþola í Barnahúsi kvaðst hún hafa hitt ákærða þegar hún hitti pabba sinn þar sem afi hennar og amma byggju. Keypti hann ís og nammi handa henni og D og leyfði þeim að horfa á mynd og kom fram hjá henni að stundum hefðu hún og ákærði verið ein að horfa saman á mynd. Kvaðst hún þekkja einkastaðina og spurð hvort einhver hefði komið við hennar einkastaði sagði hún ákærða hafa gert það en væri nú hættur því,“ segir í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem féll 5. febrúar.
Ljóst sé að maðurinn hafi litið eftir stelpunni bæði þegar faðir hennar var ekki heima og þegar hann var sofandi. Því hafi hún í einhverjum tilvikum verið ein í pössun hjá manninum eða undir eftirliti hans. Mikil tengsl hafi verið milli ákærða og brotaþola og vitnisburður sýni að þau „hafi haldið mikið upp á hvort annað.“
Taldi héraðsdómur sannað að ákærði hafi „snert kynfæri brotaþola með fingrum sínum og haft við hana önnur kynferðismök en samræði með því að setja fingur inn í leggöng hennar.“ Nokkrum árum fyrr höfðu einnig vaknað grunsemdir um kynferðisbrot gegn henni þegar hún var þriggja ára gömul.
Við ákvörðun refsingar var litið til þess hversu gróf sum brotin voru og að þau hafi haft alvarlegar afleiðingar fyrir stelpuna. Þá hafi hann gróflega brotið trúnað gagnvart ungu barni sem hann hafði í sinni umsjá og haft algjöra yfirburðastöðu yfir. Auk þess hafi hann vísvitandi villt um fyrir lögreglu í upphafi rannsóknar. Að lokum var litið til þess að „mjög gróft [barnaníðs]efni og töluvert magn“ hafi fundist á tækjum hans.