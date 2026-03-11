Kolbrún Magnúsdóttir er í öðru sæti á framboðslista Framsóknarflokksins í Hafnarfirði eftir að hún sagði skilið við Samfylkinguna í síðasta mánuði. Valdimar Víðisson, bæjarstjóri, leiðir listann.
Tillaga uppstillingarnefndar að listanum var samþykkt samhljóða á félagsfundi í gær, að því er kemur fram í tilkynningu frá Framsóknarflokknum í Hafnarfirði.
Kolbrún hefur verið varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á kjörtímabilinu. Hún tilkynnti í febrúar að hún ætlaði að bjóða sig fram fyrir Framsókn í vor. Ástæðan væri sú að hún fyndi meiri samhljóm með áherslum Framsóknarflokksins.
Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður sem er þekktur fyrir störf í tengslum við börn með fíknivanda, færist upp um eitt sæti á listanum frá því í bæjarstjórnarkosningunum fyrir fjórum árum og verður í fimmta sæti listans.
Listinn í heild er eftirfarandi:
1. Valdimar Víðisson – Bæjarstjóri2. Kolbrún Magnúsdóttir – Mannauðsráðgjafi3. Árni Rúnar Árnason – Tæknistjóri4. Jóhanna Erla Guðjónsdóttir – Félagsráðgjafi5. Guðmundur Fylkisson – Lögreglumaður6. Stefán Már Víðisson – Verkfræðingur7. Linda Hrönn Þórisdóttir – Grunnskólakennari8. Petrea A. Ómarsdóttir – Formaður Mæðrastyrksnefndar9. Ragnar Þór Reynisson – Sölustjóri10. Alexander M. Árnason – Laugarvörður11. Lena Karen Sveinsdóttir – Deildarstjóri12. María Jonný Sæmundsdóttir – Mannauðssérfræðingur13. Freyja Kristín Rúnarsdóttir – Löggiltur fasteignasali14. Oddny Helga Einarsdóttir – Grunnskólakennari15. Júlíus Sigurjónsson – Rafvirki16. Björn Einar Ólafsson – Viðskiptastjóri17. Elísabet Rós Birgisdóttir – Lífeindafræðingur18. Ásdís Jóhannsdóttir – Grunnskólakennari19. Garðar Smári Gunnarsson – Lagerstjóri20. Sveinn Heiðar Jóhannesson – Viðskiptastjóri21. Njóla Elísdóttir – Hjúkrunarfræðingur22. Þórarinn Þórhallsson – Eftirlaunaþegi