Lið­hlaupi úr Sam­fylkingunni fær annað sætið hjá Fram­sókn

Kjartan Kjartansson skrifar
Framboðslisti Framsóknarflokksins í Hafnarfirði fyrir bæjarstjórnarkosningarnar 2026. Framarlega fyrir miðju er Valdimar Víðisson, bæjarstjóri. Vinstra megin við hann stendur Kolbrún Magnúsdóttir sem kemur ný inn.
Kolbrún Magnúsdóttir er í öðru sæti á framboðslista Framsóknarflokksins í Hafnarfirði eftir að hún sagði skilið við Samfylkinguna í síðasta mánuði. Valdimar Víðisson, bæjarstjóri, leiðir listann.

Tillaga uppstillingarnefndar að listanum var samþykkt samhljóða á félagsfundi í gær, að því er kemur fram í tilkynningu frá Framsóknarflokknum í Hafnarfirði.

Kolbrún hefur verið varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á kjörtímabilinu. Hún tilkynnti í febrúar að hún ætlaði að bjóða sig fram fyrir Framsókn í vor. Ástæðan væri sú að hún fyndi meiri samhljóm með áherslum Framsóknarflokksins.

Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður sem er þekktur fyrir störf í tengslum við börn með fíknivanda, færist upp um eitt sæti á listanum frá því í bæjarstjórnarkosningunum fyrir fjórum árum og verður í fimmta sæti listans.

Listinn í heild er eftirfarandi:

1. Valdimar Víðisson – Bæjarstjóri

2. Kolbrún Magnúsdóttir – Mannauðsráðgjafi

3. Árni Rúnar Árnason – Tæknistjóri

4. Jóhanna Erla Guðjónsdóttir – Félagsráðgjafi

5. Guðmundur Fylkisson – Lögreglumaður

6. Stefán Már Víðisson – Verkfræðingur

7. Linda Hrönn Þórisdóttir – Grunnskólakennari

8. Petrea A. Ómarsdóttir – Formaður Mæðrastyrksnefndar

9. Ragnar Þór Reynisson – Sölustjóri

10. Alexander M. Árnason – Laugarvörður

11. Lena Karen Sveinsdóttir – Deildarstjóri

12. María Jonný Sæmundsdóttir – Mannauðssérfræðingur

13. Freyja Kristín Rúnarsdóttir – Löggiltur fasteignasali

14. Oddny Helga Einarsdóttir – Grunnskólakennari

15. Júlíus Sigurjónsson – Rafvirki

16. Björn Einar Ólafsson – Viðskiptastjóri

17. Elísabet Rós Birgisdóttir – Lífeindafræðingur

18. Ásdís Jóhannsdóttir – Grunnskólakennari

19. Garðar Smári Gunnarsson – Lagerstjóri

20. Sveinn Heiðar Jóhannesson – Viðskiptastjóri

21. Njóla Elísdóttir – Hjúkrunarfræðingur

22. Þórarinn Þórhallsson – Eftirlaunaþegi

