Saka verður sá launahæsti

Bukayo Saka hefur framlengt samning sinn við Arsenal, topplið ensku úrvalsdeildarinnar, og verður launahæsti leikmaður félagsins.
Saka gerði munnlegt samkomulag við Arsenal í síðasta mánuði og skrifaði síðan í dag undir nýjan samning sem gildir til ársins 2031. Þessi 24 ára leikmaður mun því verja sínum bestu árum á Emirates.
BBC greinir frá því að nýi samningurinn geri hann að launahæsta leikmanni félagsins.
Þar segir að Saka muni fá rúmlega 300 þúsund pund á viku, sem er 20 þúsund pundum meira en Kai Haverz fær í hverri viku.
Bernardo Silva og Bruno Fernandes eru í sama launaflokki og Saka en Virgil Van Dijk og Casemiro eru skör ofar, með 350 þúsund pund á viku.
Mohamed Salah er síðan í öðru sæti listans með 400 þúsund pund á viku en enginn kemst nálægt Erling Haaland, sem er með 525 þúsund pund á viku.
Arsenal er í toppsæti ensku deildarinnar og í baráttu um hina þrjá bikarana; Meistaradeildina, FA bikarinn og enska bikarinn.
Félagið hefur nýlega framlengt samninga bæði lykil- og efnilegra leikmanna á borð við William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri og Myles Lewis-Skelly.
Saka spilaði sinn fyrsta leik fyrir Arsenal aðeins sautján ára gamall og hefur komið við sögu í 217 úrvalsdeildarleikjum fyrir félagið. Á þessu tímabili hefur hann spilað 33 leiki í öllum keppnum og skorað 7 mörk.