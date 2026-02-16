Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Há­kon hélt hreinu er Brent­ford sló út spút­nik liðið

Aron Guðmundsson skrifar
Hákon Rafn spilaði sinn fjórða leik á tímabilinu í kvöld.
Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson hélt marki sínu hreinu er Brentford sló út spútniklið enska bikarsins Macclesfield í kvöld og tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum keppninnar. Lokatölur 1-0 sigur Brentford.

Spilað var á heimavelli Macclesfield í kvöld en utandeildarliðið hafði nokkuð óvænt náð alla leið í fjórðu umferð FA bikarkeppninnar og slegið út ríkjandi bikarmeistara Crystal Palace á leið sinni þangað. 

Hákon Rafn fékk traustið í markmannsstöðu Brentford í leik kvöldsins og stóð vaktina allan leikinn. Eina mark leiksins var sjálfsmark sem Sam Heathcote, leikmaður Macclesfield varð fyrir því óláni að skora.

Lokatölur 1-0 sigur Brentford. Búið er að draga í sextán liða úrslit enska bikarsins og mun Brentford þar mæta West Ham á útivelli. 

