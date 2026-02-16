Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Aron Guðmundsson skrifar 16. febrúar 2026 19:03 Hákon Rafn spilaði sinn fjórða leik á tímabilinu í kvöld. Mike Egerton/Getty Images Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson hélt marki sínu hreinu er Brentford sló út spútniklið enska bikarsins Macclesfield í kvöld og tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum keppninnar. Lokatölur 1-0 sigur Brentford. Spilað var á heimavelli Macclesfield í kvöld en utandeildarliðið hafði nokkuð óvænt náð alla leið í fjórðu umferð FA bikarkeppninnar og slegið út ríkjandi bikarmeistara Crystal Palace á leið sinni þangað. Hákon Rafn fékk traustið í markmannsstöðu Brentford í leik kvöldsins og stóð vaktina allan leikinn. Eina mark leiksins var sjálfsmark sem Sam Heathcote, leikmaður Macclesfield varð fyrir því óláni að skora. Lokatölur 1-0 sigur Brentford. Búið er að draga í sextán liða úrslit enska bikarsins og mun Brentford þar mæta West Ham á útivelli. Enski boltinn Brentford FC