Knattspyrnusamband Íslands tók í vikunni ákvörðun um að draga úr veigamiklum verðhækkunum skráningargjalda neðri deildar liða í kjölfar harðra viðbragða félaganna sem hækkunin hafði áhrif á. Framkvæmdastjóri sambandsins staðfestir að dregið hafi verið verulega úr téðum hækkunum en sambandið vilji eiga frekara samtal um hlutverk þess er kemur að neðstu deildum landsins.
Þátttökugjöld fyrir lið í neðstu deildum KSÍ voru hækkuð umtalsvert fyrir komandi tímabil. Þær hækkanir vöktu hörð viðbrögð frá félögunum sem urðu fyrir áhrifum hækkananna en Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, sagði í útvarpsþætti Fótbolti.net í gær að dregið hafi verið úr hækkunum sambandsins.
„Varðandi neðstu deildirnar tvær, fimmta deild og utandeildin, þá áttum við góð samtöl þar og var tekin ákvörðun í fjárhagsnefnd í vikunni og samþykkt af stjórninni að endurskoða það og lækka þau gjöld. Það er búið að draga úr því. Það var sent á félögin í gær,“ sagði Eysteinn í samtali við þá Elvar Geir Magnússon og Tómas Þór Þórðarson í Útvarpsþættinum Fótbolti.net á X-inu í gær.
Eystein segir ársgjöldin höfðu verið hækkuð úr um 120 þúsund krónum upp í 500 þúsund krónur á hvert lið fyrir breytingar vikunnar. Lið í 5. deild borgi þess í stað 325 þúsund og í utandeild 265 þúsund krónur.
Eysteinn bendir á að lengi vel hafi dómarakostnaður í neðstu deildum ekki verið á forræði KSÍ og taka þurfi frekara samtal um kostnaðinn sem sambandið ber af áhugamannadeildum.
„Áður var utandeild á forræði félaga sem höfðu það sem fjáröflun. Gjöldin í 2. Flokki karla eru til dæmis 550 þúsund en það voru fáir sem sögðu neitt við því. Sem dæmi. Ég hef skilning á þessu, fótboltinn er alltaf að stækka og stækka,“
„Þetta er ört stækkandi hópur en spurningin er hvar Knattspyrnusambandið draga línuna, þegar þetta er alltaf að stækka, og að borga alltaf með þessum liðum? Það er spurning sem þarf að ræða,“ segir Eysteinn.
Nánar er rætt um málið í þættinum sem má nálgast í spilaranum. Umræðan um verðhækkanir KSÍ hefjast þegar um 40 mínútur eru liðnar á þáttinn.