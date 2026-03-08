Innlent

Faldi sig inni í fata­skáp þegar lög­regluna bar að garði

Freyja Þórisdóttir skrifar
Allir fangaklefar á lögreglustöðinni á Hverfisgötu voru fullir í morgun.
Allir fangaklefar á lögreglustöðinni á Hverfisgötu voru fullir í morgun. Vísir/Vilhelm

Ökumaður keyrði utan í bíl og flúði svo heim til sín og beint inn í fataskáp. Annar maður tók til þess ráðs að kasta slökkvitæki, sem hann hafði þegar tæmt yfir lögreglumenn, niður stiga í átt að lögreglunni.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafði lögregla farið af stað vegna óljósrar tilkynningar sem þeim barst um að í íbúð í Reykjavík væru læti og einnig mætti greina þaðan öskur.

Þegar á staðinn var komið voru munir brotnir í bakgarði hússins en einn íbúi stóð á svölunum og öskraði. Lögreglumenn gerðu tilraun til að nálgast hann í gegnum sameign hússins en þá tók maðurinn sig til og greip slökkvitæki sem var honum innan handar.

Þótti óútreiknanlegur

Hann sprautaði úr því að lögreglumönnunum og henti því svo niður stigann á móti þeim er þeir ætluðu að komast að íbúðinni af stigaganginum. Þegar lögreglunni tókst að endingu að komast inn í íbúð mannsins gaf hann færi á samtali en í tilkynningunni kemur fram að hann hafi þótt óútreiknanlegur.

Segir einnig í tilkynningunni að sjá hafi mátt hnífaför á herbergisvegg mannsins ásamt augljósum ummerkjum um áfengis- og fíkniefnaneyslu. Maðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa uns hægt verður að taka framburð af honum.

Hafa augun opin og varast vasaþjófa

Lögreglan tilkynnti einnig um hrinu vasaþjófnaðar í miðborg Reykjavíkur sem hefur staðið yfir síðustu daga og biðlar til fólks að hafa varann á. Vasaþjófarnir virðast helst halda sig í kringum Hallgrímskirkju en nokkur dæmi eru um þjófnað á Skólavörðustíg og á Laugavegi.

Ökumaður ók á bifreið en stöðvaði ekki, sá í þeirri bifreið tilkynnti atvikið og við tók eftirför. Tilkynnandinn elti ökumanninn heim til sín en lögregla fann tvo aðila í íbúðinni. Þá hafði annar þeirra falið sig inni í fataskáp en mennirnir voru báðir ölvaðir og vildi hvorugur þeirra kannast við að hafa ekið bifreiðinni. Þeir voru handteknir og vistaðir í fangaklefa. 

Eftirlýstur aðili var stöðvaður af lögreglu við matvöruverslun í Kópavogi en hann var með útdraganlega kylfu meðferðis. Í tilkynningunni er greint frá því að hann hafi verið ölvaður en að hann hafi verið handtekinn og vistaður í fangaklefa.

Lögreglumál Fíkniefnabrot

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið