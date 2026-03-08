Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Freyja Þórisdóttir skrifar 8. mars 2026 19:15 Allir fangaklefar á lögreglustöðinni á Hverfisgötu voru fullir í morgun. Vísir/Vilhelm Ökumaður keyrði utan í bíl og flúði svo heim til sín og beint inn í fataskáp. Annar maður tók til þess ráðs að kasta slökkvitæki, sem hann hafði þegar tæmt yfir lögreglumenn, niður stiga í átt að lögreglunni. Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafði lögregla farið af stað vegna óljósrar tilkynningar sem þeim barst um að í íbúð í Reykjavík væru læti og einnig mætti greina þaðan öskur. Þegar á staðinn var komið voru munir brotnir í bakgarði hússins en einn íbúi stóð á svölunum og öskraði. Lögreglumenn gerðu tilraun til að nálgast hann í gegnum sameign hússins en þá tók maðurinn sig til og greip slökkvitæki sem var honum innan handar. Þótti óútreiknanlegur Hann sprautaði úr því að lögreglumönnunum og henti því svo niður stigann á móti þeim er þeir ætluðu að komast að íbúðinni af stigaganginum. Þegar lögreglunni tókst að endingu að komast inn í íbúð mannsins gaf hann færi á samtali en í tilkynningunni kemur fram að hann hafi þótt óútreiknanlegur. Segir einnig í tilkynningunni að sjá hafi mátt hnífaför á herbergisvegg mannsins ásamt augljósum ummerkjum um áfengis- og fíkniefnaneyslu. Maðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa uns hægt verður að taka framburð af honum. Hafa augun opin og varast vasaþjófa Lögreglan tilkynnti einnig um hrinu vasaþjófnaðar í miðborg Reykjavíkur sem hefur staðið yfir síðustu daga og biðlar til fólks að hafa varann á. Vasaþjófarnir virðast helst halda sig í kringum Hallgrímskirkju en nokkur dæmi eru um þjófnað á Skólavörðustíg og á Laugavegi. Ökumaður ók á bifreið en stöðvaði ekki, sá í þeirri bifreið tilkynnti atvikið og við tók eftirför. Tilkynnandinn elti ökumanninn heim til sín en lögregla fann tvo aðila í íbúðinni. Þá hafði annar þeirra falið sig inni í fataskáp en mennirnir voru báðir ölvaðir og vildi hvorugur þeirra kannast við að hafa ekið bifreiðinni. Þeir voru handteknir og vistaðir í fangaklefa. Eftirlýstur aðili var stöðvaður af lögreglu við matvöruverslun í Kópavogi en hann var með útdraganlega kylfu meðferðis. Í tilkynningunni er greint frá því að hann hafi verið ölvaður en að hann hafi verið handtekinn og vistaður í fangaklefa. Veistu meira um málið eða hefur fréttnæma ábendingu? Sendu okkur fréttaskot hér. Lögreglumál Fíkniefnabrot Mest lesið Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Innlent Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Innlent Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Innlent Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Innlent Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Erlent „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Innlent Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Innlent Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Erlent Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Erlent Fleiri fréttir Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Gerir ráð fyrir harkalegri umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna Sjá meira