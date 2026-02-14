„Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Sindri Sverrisson skrifar 14. febrúar 2026 23:17 Chris Kavanagh hefur oft átt betri dag en þegar hann dæmdi leik Aston Villa og Newcastle í dag. Getty/Serena Taylor Dómarinn Chris Kavanagh og aðstoðarmenn hans áttu nokkrar hræðilegar lykilákvarðanir í 3-1 sigri Newcastle gegn Aston Villa í ensku bikarkeppninni í fótbolta í dag. Alan Shearer segir ljóst að dómarar séu orðnir háðir VAR. Kannski sem betur fer fyrir Kavanagh þá bitnuðu skelfileg mistök dómaranna mun frekar á liðinu sem vann leikinn, Newcastle. Engin myndbandsdómgæsla er í bikarkeppninni fyrr en í næstu umferð, þeirri fimmtu, og því hafði Kavanagh enga leið til að leiðrétta mistök sín á meðan á leik stóð. Fyrstu mistökin voru þegar Tammy Abraham kom Villa í 1-0, þrátt fyrir að vera klárlega rangstæður. Newcastle hefði svo átt að fá vítaspyrnu þegar boltinn fór í hönd Lucas Digne sem stóð metra inni í eigin vítateig en í staðinn fékk Kavanagh það einhvern veginn út að hann hefði staðið utan teigs og dæmdi aukaspyrnu. Newcastle United will be in Monday's FA Cup fifth round draw after beating Aston Villa 3-1. But the game will most likely be remembered for the dreadful officiating: ▪️ Aston Villa's goal should not have stood. Tammy Abraham had mistimed his run and was a yard offside when… pic.twitter.com/2eShLdaJdh— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 14, 2026 Digne var auk þess stálheppinn að fá ekki að líta rauða spjaldið í leiknum og fleiri umdeild atvik áttu sér stað þar sem VAR hefði sjálfsagt gripið inn í. Alan Shearer sagði dómurum í raun vorkunn þar sem þeir væru orðnir svo vanir því að geta hallað sér að VAR. „Síðustu fimm eða sex mánuði hafa þeir getað treyst á VAR en koma svo inn í svona aðstæður og þá er allt breytt. Þess vegna er þetta erfitt fyrir þá,“ sagði Shearer í Match of the Day hjá BBC. „En ég myndi vilja að dómarar geti staðið sig almennilega í sínu starfi. Þar er ég ekki að ætlast til of mikils, er það?“ „Ef að það var einhver þörf á því þá er þetta sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara. Frábært dæmi. Þessir gæjar virðast skelfingu lostnir þegar þeir þurfa að taka ákvörðun án þess að hafa öryggisteppi,“ sagði Shearer. Enski boltinn Mest lesið Hjörtu Svía brotin: „NEI, NEI, NEI“ Sport Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Enski boltinn Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Gómaður á ÓL eftir sextán ár á flótta Sport Hlé á keppni eftir að Jón Erik þeyttist út í vegg Sport Trump forseti náðar fimm fyrrum leikmenn Sport Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Enski boltinn Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Átján ára Íslendingur sigrar heiminn: „Getur farið alla leið“ Sport Fleiri fréttir „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Frank rekinn frá Tottenham Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Sjá meira