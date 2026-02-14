Enski boltinn

„Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“

Sindri Sverrisson skrifar
Chris Kavanagh hefur oft átt betri dag en þegar hann dæmdi leik Aston Villa og Newcastle í dag.
Dómarinn Chris Kavanagh og aðstoðarmenn hans áttu nokkrar hræðilegar lykilákvarðanir í 3-1 sigri Newcastle gegn Aston Villa í ensku bikarkeppninni í fótbolta í dag. Alan Shearer segir ljóst að dómarar séu orðnir háðir VAR.

Kannski sem betur fer fyrir Kavanagh þá bitnuðu skelfileg mistök dómaranna mun frekar á liðinu sem vann leikinn, Newcastle.

Engin myndbandsdómgæsla er í bikarkeppninni fyrr en í næstu umferð, þeirri fimmtu, og því hafði Kavanagh enga leið til að leiðrétta mistök sín á meðan á leik stóð.

Fyrstu mistökin voru þegar Tammy Abraham kom Villa í 1-0, þrátt fyrir að vera klárlega rangstæður. Newcastle hefði svo átt að fá vítaspyrnu þegar boltinn fór í hönd Lucas Digne sem stóð metra inni í eigin vítateig en í staðinn fékk Kavanagh það einhvern veginn út að hann hefði staðið utan teigs og dæmdi aukaspyrnu.

Digne var auk þess stálheppinn að fá ekki að líta rauða spjaldið í leiknum og fleiri umdeild atvik áttu sér stað þar sem VAR hefði sjálfsagt gripið inn í.

Alan Shearer sagði dómurum í raun vorkunn þar sem þeir væru orðnir svo vanir því að geta hallað sér að VAR.

„Síðustu fimm eða sex mánuði hafa þeir getað treyst á VAR en koma svo inn í svona aðstæður og þá er allt breytt. Þess vegna er þetta erfitt fyrir þá,“ sagði Shearer í Match of the Day hjá BBC.

„En ég myndi vilja að dómarar geti staðið sig almennilega í sínu starfi. Þar er ég ekki að ætlast til of mikils, er það?“

„Ef að það var einhver þörf á því þá er þetta sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara. Frábært dæmi. Þessir gæjar virðast skelfingu lostnir þegar þeir þurfa að taka ákvörðun án þess að hafa öryggisteppi,“ sagði Shearer.

