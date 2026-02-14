Segir einkaðila ekki hafa fengið svör í marga mánuði

Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir að endurskoða þurfi hvernig bráðamóttaka Landspítala sé sett upp og rekin. Ákveða þurfi að breyta fyrirkomulaginu til að sýna starfsmönnum og skjólstæðingum meiri mannúð og virðingu.
Málefni bráðamóttöku Landspítala hafa verið til umræðu síðustu daga og í viðtali í kvöldfréttum Sýnar í gær sagði heilbrigðisráðherra að til greina kæmi að semja við einkareknar heilbrigðisstofnanir til að bregðast við vandanum.
Nú standa yfir viðræður við Klíníkina varðandi móttöku sjúklinga.
Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfsætðisflokksins og fulltrúi í velferðarnefnd, segir skrefin jákvæð og að með því sé verið að taka á fráflæðisvanda sem snúi að öldruðu fólki.
„Það sem ég hef verið að benda á er að til framtíðar þurfum við að endurskoða bráðamóttökuna og hvernig hún er sett upp og rekin. Það gengur ekki lengur, og við sjáum það öll sem að höfum þurft að nota þessa þjónustu, að hrúga saman fólki sem að er komið til að fá aðstoð við minniháttar áverkum, lífshættulega slösuðu fólki og veikt og svo aldraðir með ákveðin vandamál,“ sagði Rósa í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Rósa vill að sett verði á laggirnar sérstök bráðadeild fyrir aldraða og segir slíkt fyrirkomulag hafa gefist vel á Norðurlöndunum. Fullreynt sé að ríkið sjái um rekstur bráðamóttöku. Hún gaf lítið fyrir orð heilbrigðisráðherra um að hratt hefði verið brugðist við.
„Maður heyrir líka af því að einkaaðilar, sem að segjast hafa haft pláss fyrir til dæmis aldraða, að þeim hafi ekki verið svarað í marga mánuði fyrr en núna. Þegar allt er komið í mikið óefni og starfsfólk er með slík neyðaróp, að það er ekki annað hægt en að bregðast við.“
Gott sé að verið sé að bregðast við en hugsa þurfi starfsemina upp á nýtt.
„Sýna bara starfsmönnum og skjólstæðingum meiri mannúð og virðingu með því að breyta þessu fyrirkomulagi og það er bara ákvörðun. Það er ekkert annað en ákvörðun um breytt skipulag.“
„Ekki bara spurning um meira fjármagn og kannski alls ekki, heldur ákvörðun um skipulagsbreytingar og jafnvel þá útvistun verkefna ef að menn vilja fara þá leið, sem væri hægt að mæla með til þess að létta á ríkisrekstrinum.“
Alma Möller heilbrigðisráðherra segir mikilvægast að fækka sjúklingum á spítalanum og flytja þau annað sem hafa lokið meðferð og geta farið annað. Á næstu dögum bætist við hjúkrunar- og dagdvalarrými til að taka við sjúklingum. Hún segir að sér líði ekki vel með stöðu spítalans og vanlíðan starfsfólks.
Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans sem smitaðist af berklum segir atvikið hafa haft bæði andleg og líkamleg áhrif. Starfið sé hans ástríða en eitthvað verði að gera til að bæta starfsaðstæður. Formaður Félags hjúkrunarfræðinga kallar eftir aðgerðum strax.