Kanna samninga við Klíníkina vegna „hamfaraástands“

Heilbrigðisráðuneytið, Landspítali og einkarekna læknamiðstöðin Klíníkin eiga í viðræðum um hvort sú síðastnefnda geti tekið við sjúklingum frá Landspítala vegna neyðarástands sem þar ríkir. Framkvæmdastjóri Klíníkurinnar segir að nú þegar séu yfir tuttugu rúm laus. Heilbrigðisráðherra segir að aldrei hafi verið brugðist eins hratt við stöðunni.
Starfsfólk bráðamóttöku Landspítalans lýsti hamfaraástandi á deildinni í vikunni og krafðist inngrips stjórnvalda. Þar lægju margfalt fleiri en deildin réði í raun við. Heilbrigðisráðherra sagði við það tækifæri að til stæði að opna um sautján hjúkrunarrými á næstu dögum og boðaði líka miklar breytingar næstu mánuði. Starfsfólk lýsti þá yfir vonbrigðum með svörin, aðgerðirnar nú þurfi að vera meiri og hraðari. Til dæmis hafa aldrei fleiri beðið á spítalanum eftir hjúkrunarrýmum eða 120 manns. Alma Möller heilbrigðisráðherra kveðst hafa brugðist við.
„Það er verið að bregðast við með mjög víðtækum hætti. Það hefur aldrei verið unnið að þessum málum af jafn miklum krafti þrátt fyrir að vandinn eigi sér margra ára sögu,“ segir Alma.
Aðspurð um hvort að sautján ný hjúkrunarrými hafi nú þegar verið opnuð til að bregðast við stöðunni líkt og hún boðaði í vikunni svarar Alma:
„Já, þau eru tilbúin eða verða það á allra næstu dögum.“
Mun fleira sé í bígerð.
„Þá er auðvitað líka verið að skoða húsnæði annars staðar. Þannig að það eru allar klær úti,“ segir Alma.
Aðspurð eftir ríkisstjórnarfund í morgun um hvort komi til greina að semja við einkareknar heilbrigðisstofnanir til að bregðast við vandanum svaraði Alma:
„Það kemur til greina.“
Það var svo strax eftir ríkisstjórnarfund í morgun sem heilbrigðisráðuneytið og Landspítalinn höfðu samband við einkareknu læknamiðstöðina Klíníkina til að athuga með legurými að sögn Kristjáns Jóns Jónatanssonar framkvæmdastjórans þar.
„Heilbrigðisráðuneytið og Landspítalinn höfðu samband í dag. Það var fyrst og fremst rætt um hvort við gætum útvegað legurými. Við eigum laus legurými í Ármúlanum en svo erum við líka með skurðstofur þannig að það er möguleiki á því líka. Það verður samtal um málið helgina og vonandi niðurstaða strax upp úr helgi,“ segir Kristján og bætir við að Klíníkin vilji hafa inni í slíkum samningi að skurðstofur stofnunarinnar verði líka nýttar af Landspítalanum.
Nú þegar er heil legudeild með rými fyrir tólf rúm laus hjá Klíníkinni að sögn Kristjáns en hægt sé að taka á móti allt að 20 sjúklingum,
Hann segir að á þessum tímapunkti sé ekki hægt að gefa upp kostnað vegna slíkra samninga. Nú sé verið að skoða alla anga málsins. Hann telur að auðvelt yrði að ná í starfsfólk ef samningar nást.
„Við gætum útvegað starfsfólk. Við finnum að fólk vill vinna hér. Það eru margir sem hafa sótt um vinnu hér,“ segir hann.
Aðspurður um hvort starfsfólk verði jafnvel sótt frá Landspítala svara Kristján:
„Já, já og erlendis frá,“ segir hann.