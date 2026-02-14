Danskir flugmenn flugu í gær fjórum F-35 herþotum hingað til lands og var þotunum lent í Keflavík. Flugmennirnir munu standa í æfingum með sænsku flugsveitinni sem sinnir loftrýmisgæslu hér á landi, auk þess sem þýskar herþotur verða hér einnig.
Flugsveitirnar þrjár eru hluti af Arctic Sentry verkefni Atlantshafsbandalagsins, sem gengur út á að auka og bæta varnir bandalagsins á norðurslóðum. Danirnir eru á F-35 þotum, Svíarnir á JAS 39 Gripen og Þjóðverjarnir á Eurofighter.
Fréttastofa kíkti nýverið í heimsókn til sænsku flugsveitarinnar en rúmlega hundrað sænskir hermenn eru í sveitinni.
Dönsku þotunum var flogið frá Danmörku og var þeim á leiðinni flogið yfir Færeyjar þar sem þær tóku eldsneyti á flugi, eins og sjá má á meðfylgjandi myndum og myndbandi af Facebooksíðu danska flughersins.
NATO birti einnig myndir af flugsveitunum í gær, sem sjá má hér að neðan.
Eins og áður segir er vera dönsku og þýsku flugsveitanna hér á landi liður í Arctic Sentry. Það er verkefni sem hófst á dögunum og snýr að því að bæta varnir NATO á norðurslóðum. Verkefni þetta var sett á laggirnir eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, krafðist þess að NATO tæki aukna ábyrgð á vörnum norðurslóða.
Var það eftir að hann byrjaði að krefjast þess að Bandaríkin eignuðust Grænland á grunni þjóðaröryggis Bandaríkjanna og vegna meintrar ógnar frá Rússlandi og Kína.