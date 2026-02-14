Innlent

Her­þotur frá Sví­þjóð, Dan­mörku og Þýska­landi á Ís­landi

Samúel Karl Ólason skrifar
Hér má sjá fjórar danskar F-35 herþotur og tvær JAS 39 Gripen á flugi yfir Íslandi.
Danskir flugmenn flugu í gær fjórum F-35 herþotum hingað til lands og var þotunum lent í Keflavík. Flugmennirnir munu standa í æfingum með sænsku flugsveitinni sem sinnir loftrýmisgæslu hér á landi, auk þess sem þýskar herþotur verða hér einnig.

Flugsveitirnar þrjár eru hluti af Arctic Sentry verkefni Atlantshafsbandalagsins, sem gengur út á að auka og bæta varnir bandalagsins á norðurslóðum. Danirnir eru á F-35 þotum, Svíarnir á JAS 39 Gripen og Þjóðverjarnir á Eurofighter.

Fréttastofa kíkti nýverið í heimsókn til sænsku flugsveitarinnar en rúmlega hundrað sænskir hermenn eru í sveitinni.

Dönsku þotunum var flogið frá Danmörku og var þeim á leiðinni flogið yfir Færeyjar þar sem þær tóku eldsneyti á flugi, eins og sjá má á meðfylgjandi myndum og myndbandi af Facebooksíðu danska flughersins.

NATO birti einnig myndir af flugsveitunum í gær, sem sjá má hér að neðan.

Eins og áður segir er vera dönsku og þýsku flugsveitanna hér á landi liður í Arctic Sentry. Það er verkefni sem hófst á dögunum og snýr að því að bæta varnir NATO á norðurslóðum. Verkefni þetta var sett á laggirnir eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, krafðist þess að NATO tæki aukna ábyrgð á vörnum norðurslóða.

Var það eftir að hann byrjaði að krefjast þess að Bandaríkin eignuðust Grænland á grunni þjóðaröryggis Bandaríkjanna og vegna meintrar ógnar frá Rússlandi og Kína.

