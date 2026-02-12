Flugsveit sænska flughersins mun næstu vikurnar sinna loftrýmisgæslu í íslenskri lofthelgi en verkefnið er á vegum NATO og unnið í samvinnu við varnarmálasvið Landhelgisgæslunnar. Yfirliðsforingi í sænska flughernum segir rússneskar sprengjuflugvélar helstu ógnina og að móttökurnar hér á landi hafi verið afar góðar.
Rúmlega hundrað sænskir hermenn eru hér á landi í tengslum við loftrýmisgæsluna og sex orrustuþotur sinna loftrýmisgæslunni sjálfri. Vélarnar sem flugsveitin er með hér á landi eru af gerðinni Jas Gripen og eru þær meðal annars útbúnar sjálfvirkum byssum sem og róbótum.
„Þetta er fjölnota herþota sem getur elt uppi skotmörk og sinnt eftirliti, það er, sinnt hlutverki sínu í háloftunum en einnig gert árásir á skotmörk á sjó og á jörðu,“ sagði Johan Legardt í yfirliðsforingi í sænska flughernum í viðtali sem birtist í kvöldfréttum Sýnar.
Hverjar eru mögulegar ógnir í íslenskri lofthelgi?
„Ógnin sem við sjáum hér eru rússneskar sprengjuflugvélar. Ísland er fremur einangrað samanborið við Rússland og því þarf langdrægni og eldsneytisáfyllingu í háloftunum. Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér,“ bætir Johan við.
Hann segist eftirláta stjórnmálamönnum að tjá sig um spennuna í Norður-Atlantshafi síðustu vikurnar. Með verkefninu sé verið að senda skilaboð til Rússa og þó staðan í háloftunum sé róleg fara vélarnar samt sem áður í loftið.
„Við æfum mikið á hverjum degi. Þó það sé ekkert hættulegt verkefni með rússneskum sprengjuflugvélum þá æfum við okkur í íslenskri lofthelgi.“
Eruð þið ánægðir með veðrið sem Ísland hefur boðið ykkur upp á?
„Við erum einstaklega ánægðir með veðrið og mjög hissa yfir því hversu gott það hefur verið hingað til,“ segir hann brosandi.
Svíþjóð gekk í NATO fyrir tæpum tveimur árum og segir Johan mikilvægt fyrir Svía að leggja sitt af mörkum innan bandalagsins.
„Ísland sem hefur verið með í NATO síðan 1949 veit hvað bandalagið er mikilvægt en við sem nýir meðlimir erum mjög stoltir yfir að geta lagt svona mikið af mörkum snemma í ferlinu.“
Hvernig hafa móttökurnar verið á Íslandi?
„Okkur hefur verið tekið opnum örumum og þetta hefur allt gengið mjög vel. Við erum mjög ánægðir.“