Enski boltinn

Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik kvöldsins
Frá leik kvöldsins Vísir/Getty

Wrexham tryggði sér í kvöld sæti í 16-liða úrslitum enska bikarsins í fótbolta með 1-0 sigri á Ipswich Town.

Það var mark Josh Windass á 37.mínútu sem skildi liðin að í kvöld en öskubuskusaga Wrexham heldur þar með áfram. 

Liðið hefur átt ævintýralegu gengi að fagna undanfarin ár og unnið sig upp um deildir á Englandi. 

Nú er liðið komið í 16-liða úrslit enska bikarsins og það í fyrsta skipti síðan árið 1997. Tuttugu og níu ár hafa liðið síðan að Wrexham komst síðast svona langt í enska bikarnum. Það ár fór liðið alla leið í átta liða úrslit.

