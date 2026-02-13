Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Aron Guðmundsson skrifar 13. febrúar 2026 21:39 Frá leik kvöldsins Vísir/Getty Wrexham tryggði sér í kvöld sæti í 16-liða úrslitum enska bikarsins í fótbolta með 1-0 sigri á Ipswich Town. Það var mark Josh Windass á 37.mínútu sem skildi liðin að í kvöld en öskubuskusaga Wrexham heldur þar með áfram. Liðið hefur átt ævintýralegu gengi að fagna undanfarin ár og unnið sig upp um deildir á Englandi. Nú er liðið komið í 16-liða úrslit enska bikarsins og það í fyrsta skipti síðan árið 1997. Tuttugu og níu ár hafa liðið síðan að Wrexham komst síðast svona langt í enska bikarnum. Það ár fór liðið alla leið í átta liða úrslit. Enski boltinn Mest lesið Gómaður á ÓL eftir sextán ár á flótta Sport Trump forseti náðar fimm fyrrum leikmenn Sport Átján ára Íslendingur sigrar heiminn: „Getur farið alla leið“ Sport Uppgjörið: Keflavík - Grindavík 99-105 | Grindavík styrkti stöðu sína á toppi deildarinnar Körfubolti Tudor tekur við Tottenham Enski boltinn Algjör óreiða á vef KSÍ: „Skil pirringinn en þetta mun allt koma“ Fótbolti Lá hreyfingarlaus eftir fall en vann síðan Ólympíugullið Sport „Hann er skíthræddur“ Enski boltinn Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ Íslenski boltinn Smokkarnir kláruðust í Ólympíuþorpinu á þremur dögum Sport Fleiri fréttir Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Frank rekinn frá Tottenham Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ Sjá meira