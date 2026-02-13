Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Aron Guðmundsson skrifar 13. febrúar 2026 21:20 Fyrirliði Breiðabliks, Höskuldur Gunnlaugsson var í byrjunarliðinu í kvöld. Pawel Cieslikiewicz Þróttur Reykjavík hafði betur gegn Breiðabliki er liðin mættust í A-deild Lengjubikarsins í fótbolta í kvöld. Lokatölur urðu 4-0 Þrótti Reykjavík í vil. Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks stillti upp reynslumiklum leikmönnum á borð við Höskuld Gunnlaugsson, Viktor Karl Einarsson og Davíð Ingvarsson í bland við yngri leikmenn félagsins í leik kvöldsins. Það voru Þróttarar sem komust yfir með fyrsta marki leiksins á 20.mínútu. Það skoraði Tryggvi Snær Geirsson. Aðeins um tólf mínútum síðar tvöfaldaði Aron Snær Ingason forystu Þróttar og stóðu leikar 2-0 í hálfleiks. Aron Snær var aftur á ferðinni á 58.mínútu er hann bætti við þriðja marki Þróttara og sínu öðru marki í leiknum. Það var síðan Hlynur Þórhallsson sem kórónaði flottan leik Þróttara og innsiglaði sigur liðsins með fjórða markinu á 87.mínútu. 4-0 sigur Þróttar Reykjavíkur staðreynd. Liðið er nú með sex stig eftir fyrstu þrjú leiki sína í riðli fjögur og vermir efsta sæti riðilsins. Breiðablik hefur tapað báðum leikjum sína til þessa í mótinu og er án stiga. Lengjubikar karla Þróttur Reykjavík Breiðablik Mest lesið Gómaður á ÓL eftir sextán ár á flótta Sport Trump forseti náðar fimm fyrrum leikmenn Sport Átján ára Íslendingur sigrar heiminn: „Getur farið alla leið“ Sport Uppgjörið: Keflavík - Grindavík 99-105 | Grindavík styrkti stöðu sína á toppi deildarinnar Körfubolti Tudor tekur við Tottenham Enski boltinn Algjör óreiða á vef KSÍ: „Skil pirringinn en þetta mun allt koma“ Fótbolti Lá hreyfingarlaus eftir fall en vann síðan Ólympíugullið Sport „Hann er skíthræddur“ Enski boltinn Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ Íslenski boltinn Smokkarnir kláruðust í Ólympíuþorpinu á þremur dögum Sport Fleiri fréttir Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Sjá meira