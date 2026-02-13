Íslenski boltinn

Þróttarar ekki í vand­ræðum með Blika

Aron Guðmundsson skrifar
Fyrirliði Breiðabliks, Höskuldur Gunnlaugsson var í byrjunarliðinu í kvöld. Pawel Cieslikiewicz

Þróttur Reykjavík hafði betur gegn Breiðabliki er liðin mættust í A-deild Lengjubikarsins í fótbolta í kvöld. Lokatölur urðu 4-0 Þrótti Reykjavík í vil.

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks stillti upp reynslumiklum leikmönnum á borð við Höskuld Gunnlaugsson, Viktor Karl Einarsson og Davíð Ingvarsson í bland við yngri leikmenn félagsins í leik kvöldsins.

Það voru Þróttarar sem komust yfir með fyrsta marki leiksins á 20.mínútu. Það skoraði Tryggvi Snær Geirsson.

Aðeins um tólf mínútum síðar tvöfaldaði Aron Snær Ingason forystu Þróttar og stóðu leikar 2-0 í hálfleiks. 

Aron Snær var aftur á ferðinni á 58.mínútu er hann bætti við þriðja marki Þróttara og sínu öðru marki í leiknum. 

Það var síðan Hlynur Þórhallsson sem kórónaði flottan leik Þróttara og innsiglaði sigur liðsins með fjórða markinu á 87.mínútu.

4-0 sigur Þróttar Reykjavíkur staðreynd. Liðið er nú með sex stig eftir fyrstu þrjú leiki sína í riðli fjögur og vermir efsta sæti riðilsins.

Breiðablik hefur tapað báðum leikjum sína til þessa í mótinu og er án stiga. 

Lengjubikar karla Þróttur Reykjavík Breiðablik

