Innlent

Loðnutorfur á hrað­ferð með suður­ströndinni

Kristján Már Unnarsson skrifar
Loðnuskipin voru í dag á veiðum á Kötlugrunni. Mýrdalsjökull í baksýn.
Loðnuskipin voru í dag á veiðum á Kötlugrunni. Mýrdalsjökull í baksýn. Björn Steinbekk

Loðnuvertíðin er komin á fulla ferð og er loðnan núna á hraðri göngu vestur með suðurströndinni og að nálgast sitt verðmætasta form. Hún er gengin upp á landgrunnið og búin að þétta sig þar í torfur.

Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá myndir sem Björn Steinbekk tók í dag um borð í Berki NK, skipi Síldarvinnslunnar, undan Mýrdalssandi. Á Kötlugrunni voru síðdegis tólf loðnuskip að veiðum, ekki aðeins íslensk heldur einnig færeysk og grænlensk.

Börkur NK í dag. Skipverjar eru að hringa nótina áður en loðnunni verður dælt um borð.Björn Steinbekk

Flotinn fylgir loðnunni eftir og hefur undanfarna daga verið vel sýnilegur frá landi suðaustanlands. Um helgina má búast við að fremsti hluti loðnugöngunnar verði kominn á móts við Dyrhólaey og Vestmannaeyjar.

Hrognafyllingin svokallaða þar er komin upp í sautján prósent sem þýðir að loðnan er orðin nægilega góð fyrir Japansmarkað. Þá er stutt í að hún verði enn verðmætari til hrognavinnslu.

Hér er frétt Sýnar:

Ef loðnan fylgir hefðbundnu göngumynstri má búast að meginhluti hennar fari vestur fyrir Reykjanes og verði kominn inn á Faxaflóa og jafnvel Breiðafjörð þegar hrygning hefst.

Á sama tíma leita hafrannsóknaskipin Árni Friðriksson og Þórunn Þórðardóttir núna að meiri loðnu undan Vestfjörðum og Norðurlandi. Það er þó einkum áhöfn Árna sem annast loðnumælinguna meðan loðnan er hliðarverkefni hjá áhöfn Þórunnar.

Loðnunótin dregin í hring um loðnutorfu. Mýrdalssandur í baksýn.Björn Steinbekk

Helsta markmið rannsóknarleiðangursins er að kanna hvert loðnan, sem mældist fyrir norðan í síðasta mánuði, leitar til hrygningar. Hvort hún fylgi hefðbundnu göngumynstri austur fyrir land og með suðurströndinni, hvort einhver hluti hennar syndi vestur á bóginn og verði svokölluð vestanganga eða hvort jafnvel hluti hennar hrygni fyrir norðan.

Siglingaferlar hafrannsóknaskipanna í kvöld. Árni Friðriksson var undan Vestfjörðum en Þórunn Þórðardóttir á siglingu djúpt undan Austfjörðum.

Þá er ekki loku fyrir það skotið að meira finnist af loðnu sem gæti gefið tilefni til kvótaaukningar. Sú von þykir þó veik en búist er við niðurstöðum innan tíu daga.

Þeim möguleika, hvort loðnukvótinn gæti orðið enn meiri, var velt upp í þesssari frétt Sýnar:

Loðnuveiðar Sjávarútvegur Matvælaframleiðsla

Tengdar fréttir

Segir loðnuna allsstaðar kveikja vertíðarstemningu

Skipstjóri loðnuveiðiskips býst við að loðnuvertíðin verði komin á fullt í kringum næstu helgi. Hann segir sérstaka vertíðarstemningu fylgja loðnunni, - hún kveiki líf allsstaðar.

Aukning loðnukvótans hittir á svelta markaði

Eftir tvö vonbrigðaár í loðnunni bárust loks gleðitíðindi í dag þegar Hafrannsóknastofnun lagði til fimmföldun loðnukvótans. Það þýðir að loðnuvertíðin næstu tvo mánuði gæti skilað þjóðarbúinu 35 til 40 milljarða króna útflutningstekjum, að mati forstjóra Síldarvinnslunnar.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið