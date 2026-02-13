Lögregla vísaði manni út af veitingastað í dag þar sem hann hafði lagst þar til hvílu.
„Það að vera fastakúnni virðist ekki innifela heimild til að festa þar svefn,“ segir um málið í dagbók lögreglu þar sem greint er frá útköllum og verkefnum milli 5 og 17 í dag.
Fleira kemur ekki fram en málið er skráð undir Lögreglustöð 1 (Austurbær, Vesturbær, Miðborg, Seltjarnarnes).
Enn fremur er greint frá því að lögregla hefði haft afskipti af ökumanni vegna umferðarlagabrots þar sem sá „fór frjálslega með notkun á akreinum við gatnamót.“
Lögreglan mun einnig hafa verið kölluð út til að kanna vettvang þar sem ekið hafði verið yfir umferðarskilti. Tjónvaldur var ekki á staðnum, segir í dagbók lögreglu. Þá var manni vísað út úr bílkjallara eftir að hafa látið fara vel um sig þar.