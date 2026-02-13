Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. febrúar 2026 12:46 Michael O'Neill fær það verkefni í vor að koma Norður-Írum á HM og bjarga Blackburn Rovers frá falli. Getty/Brian Lawless/ Andri Lucas Guðjohnsen og félagar í Blackburn Rovers eru komnir með nýjan knattspyrnustjóra. Michael O'Neill, þjálfari norðurírska landsliðsins í fótbolta, er sagður vera að taka við B-deildarliði Blackburn Rovers. O'Neill mun til að byrja með í sameiginlegu starfi til loka tímabilsins. Hann á enn möguleika á að koma norðurírska landsliðinu á HM í sumar. Norður-Írland mætir Ítalíu í undanúrslitum umspils fyrir heimsmeistaramótið í mars og síðan annaðhvort Wales eða Bosníu-Hersegóvínu í úrslitaleik eða vináttuleik, allt eftir úrslitunum í Bergamo. Michael O'Neill is set to be Northern Ireland AND Blackburn Rovers manager at the same time! 😅The Northern Ireland boss is set to take over at Ewood Park initially in a joint role until the end of the season 🤝If a deal with the Irish FA is agreed quickly, O'Neill could be… pic.twitter.com/HzykD0dJ3E— BBC Sport (@BBCSport) February 13, 2026 Búist er við að O'Neill verði með í báðum leikjunum og, ef Norður-Írland kemst áfram gegn öllum líkindum, á heimsmeistaramótinu sjálfu. Norður-Írland stefnir á að komast á sitt fyrsta heimsmeistaramót í fjörutíu ár og sitt fyrsta stórmót síðan O'Neill leiddi þjóð sína í úrslitakeppni EM 2016 á sínu fyrra stjórnartímabili þar, Hinn 56 ára gamli gæti þá tekið við stjórastarfinu hjá Blackburn, sem er í fallsæti B-deildarinnar, til frambúðar. O'Neill fær því það stóra verkefni í vor að koma Norður-Írum á HM og bjarga Blackburn Rovers frá falli. Íslenski landsliðsframherjinn Andri Lucas Guðjohnsen er markahæsti leikmaður Blackburn í ensku B-deildinni í vetur með sjö mörk. Damien Johnson, fyrrverandi miðjumaður Norður-Írlands, sem hefur verið bráðabirgðastjóri á Ewood Park, er talinn munu starfa við hlið O'Neill hjá Lancashire-liðinu til loka þessa tímabils. Ef samkomulag næst fljótt við írska knattspyrnusambandið gæti O'Neill stýrt liðinu í leiknum gegn Queens Park Rangers á laugardag. O'Neill var viðstaddur drátt Þjóðadeildarinnar á fimmtudag – þar sem Norður-Írland lenti í riðli með Ungverjalandi, Úkraínu og Georgíu – en ræddi ekki við fjölmiðla. Blackburn er í 22. sæti B-deildarinnar, einu sæti frá öruggu sæti á markamun. Liðið hefur verið án stjóra síðan Valerien Ismael lét af störfum 2. febrúar og Johnson tók við sem bráðabirgðastjóri. Enski boltinn Mest lesið Gómaður á ÓL eftir sextán ár á flótta Sport Trump forseti náðar fimm fyrrum leikmenn Sport Átján ára Íslendingur sigrar heiminn: „Getur farið alla leið“ Sport Lá hreyfingarlaus eftir fall en vann síðan Ólympíugullið Sport Þjálfari rekinn heim af Ólympíuleikunum fyrir fyllerí Sport Áfrýjar brottvísun af Ólympíuleikunum til Íþróttadómstólsins Sport Ólympíugull og bónorð á sömu Ólympíuleikum Sport Algjör óreiða á vef KSÍ: „Skil pirringinn en þetta mun allt koma“ Fótbolti Englendingar óttast að Tuchel endi eins og Capello Fótbolti Finnst ekki skemmtilegt að keyra nýja Formúlu 1 bílinn Formúla 1 Fleiri fréttir Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Frank rekinn frá Tottenham Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ Sjá meira