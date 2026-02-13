Enski boltinn

Lands­liðs­þjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar

Óskar Ófeigur Jónsson
Michael O'Neill fær það verkefni í vor að koma Norður-Írum á HM og bjarga Blackburn Rovers frá falli.
Andri Lucas Guðjohnsen og félagar í Blackburn Rovers eru komnir með nýjan knattspyrnustjóra.

Michael O'Neill, þjálfari norðurírska landsliðsins í fótbolta, er sagður vera að taka við B-deildarliði Blackburn Rovers.

O'Neill mun til að byrja með í sameiginlegu starfi til loka tímabilsins.

Hann á enn möguleika á að koma norðurírska landsliðinu á HM í sumar.

Norður-Írland mætir Ítalíu í undanúrslitum umspils fyrir heimsmeistaramótið í mars og síðan annaðhvort Wales eða Bosníu-Hersegóvínu í úrslitaleik eða vináttuleik, allt eftir úrslitunum í Bergamo.

Búist er við að O'Neill verði með í báðum leikjunum og, ef Norður-Írland kemst áfram gegn öllum líkindum, á heimsmeistaramótinu sjálfu. Norður-Írland stefnir á að komast á sitt fyrsta heimsmeistaramót í fjörutíu ár og sitt fyrsta stórmót síðan O'Neill leiddi þjóð sína í úrslitakeppni EM 2016 á sínu fyrra stjórnartímabili þar,

Hinn 56 ára gamli gæti þá tekið við stjórastarfinu hjá Blackburn, sem er í fallsæti B-deildarinnar, til frambúðar. O'Neill fær því það stóra verkefni í vor að koma Norður-Írum á HM og bjarga Blackburn Rovers frá falli.

Íslenski landsliðsframherjinn Andri Lucas Guðjohnsen er markahæsti leikmaður Blackburn í ensku B-deildinni í vetur með sjö mörk.

Damien Johnson, fyrrverandi miðjumaður Norður-Írlands, sem hefur verið bráðabirgðastjóri á Ewood Park, er talinn munu starfa við hlið O'Neill hjá Lancashire-liðinu til loka þessa tímabils.

Ef samkomulag næst fljótt við írska knattspyrnusambandið gæti O'Neill stýrt liðinu í leiknum gegn Queens Park Rangers á laugardag. O'Neill var viðstaddur drátt Þjóðadeildarinnar á fimmtudag – þar sem Norður-Írland lenti í riðli með Ungverjalandi, Úkraínu og Georgíu – en ræddi ekki við fjölmiðla.

Blackburn er í 22. sæti B-deildarinnar, einu sæti frá öruggu sæti á markamun. Liðið hefur verið án stjóra síðan Valerien Ismael lét af störfum 2. febrúar og Johnson tók við sem bráðabirgðastjóri.

