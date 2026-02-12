Eftir næstum því níutíu ára samfellda sögu hefur bandaríska könnunnarfyrirtækið Gallup ákveðið að hætta að mæla ánægju fólks í garð sitjandi Bandaríkjaforseta.
Þetta staðfesti talsmaður fyrirtækisins í gær en Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað og oft hellt úr skálum reiði sinnar í garð slíkra fyrirtækja þegar kannanir þeirra eru honum ekki að skapi.
Talsmaður Gallup fullyrðir þó að sú staðreynd hafi ekkert með ákvörðunina að gera, hún hafi verið tekin af viðskiptalegum ástæðum. Gallup muni héðan í frá einbeita sér að öðrum könnunum og mælingum.
Forsetakönnun Gallup er ein af þeim könnunum sem helst er vísað til þegar talað er um vinsældir eða óvinsældir Bandaríkjaforseta en Harry Truman var sá forseti sem fyrst var kannaður með þessum hætti.
Bandaríkjamenn sveiflast mjög til á þessari ánægjuvog og metið á George Bush yngri, en níutíu prósent Bandaríkjamanna voru ánægð með hans störf dagana eftir árásirnar á Tvíburaturnana 2001. Sú tala átti þó eftir að lækka hressilega.
Aðeins 36 prósent Bandaríkjamanna sögðust ánægð með Donald Trump í desember síðastliðnum en hann mældist með 47 prósent í upphafi kjörtímabilsins. Á fyrra kjörtímabilinu var meðaltal Trumps aðeins 41.1 prósent, sem er lægsta ánægjumeðaltal frá upphafi mælinga Gallup.
Þegar tíu mánuðir eru liðnir af forsetatíð Donalds Trump eru aðeins 38% Bandaríkjamanna ánægðir með frammistöðu hans samkvæmt nýrri könnun.