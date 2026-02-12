Sex Repúblikanar greiddu atkvæði með Demkrötum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær og mynduðu meirihluta sem samþykkti að fella niður tolla sem Donald Trump Bandaríkjaforseti lagði á Kanada í fyrra.
Ólíklegt verður að teljast að tollarnir verði raunverulega felldir niður á grundvelli atkvæðagreiðslunnar, þar sem málið á eftir að fara fyrir öldungadeildina og forsetann, sem mun að öllum líkindum neita að undirrita lögin.
Trump hafði í hótunum við þingmenn Republikanaflokksins í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar og sagði á Truth Social að hver sá sem greiddi atkvæði gegn tollunum myndi fá að finna fyrir því í næstu þingkosningum.
Frumvarpið var lagt fram af Demókratanum Gregory Meeks, sem sakaði Trump um að hafa vopnavætt tolla gegn bandamönnum og sett alheimshagkerfið úr skorðum.
„Tollarnir hafa ekki aðeins skaðað samband okkar við Kanada og drifið það nær Kína, heldur hafa þeir stuðlað að verðhækkunum hér heima,“ sagði Meeks.
Enn er beðið eftir niðurstöðu Hæstaréttar Bandaríkjanna varðandi það hvort forseti hefur vald til að leggja á tolla.